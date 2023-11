François Legault veut plus de développements éoliens en Gaspésie

De passage en Gaspésie, François Legault a affirmé qu'il y souhaitait le développement de nouveaux parcs éoliens et que l’acceptabilité sociale pour de nouveaux projets est au rendez-vous dans la région.

Le premier ministre a rappelé la volonté du gouvernement de tripler la capacité éolienne au Québec.

Il y a des régions où il y a moins d’acceptabilité sociale et il y a des régions, comme en Gaspésie où il y a plus d’acceptabilité sociale. Là on veut tripler la capacité d’éolien au Québec, donc évidemment tous les projets vont être acceptés.

Le premier ministre a aussi mentionné l’importance de mettre à profit l’expertise gaspésienne en éolien et dans la fabrication manufacturière d’éolienne, qui s’est beaucoup tournée vers l’exportation ces dernières années en raison d’un manque de projets au Québec.

Éoliennes à Cap-Chat, en Haute-Gaspésie.

François Legault s’est toutefois dit conscient que l’enjeu du manque de ligne de transport dans la région peut freiner cet élan et dit souhaiter la construction de nouvelles lignes de transmission.

C'est dans le plan qu’Hydro-Québec a déposé il y a quelques semaines, de construire de nouvelles lignes de transport, entre autres en Gaspésie, pour être capable d'augmenter la capacité

Selon lui, en triplant la production d’énergie éolienne au Québec, il y aura des opportunités d'emplois intéressants dans le secteur manufacturier en Gaspésie.

François Legault a rencontré des élus locaux à Gaspé jeudi.

De passage à Gaspé jeudi après-midi, François Legault a rencontré les élus, des préfets et des maires lors d’une rencontre qui devait durer une heure, mais qui en a finalement duré deux.

Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez a parlé d’une belle rencontre et a dit espérer des résultats pour la suite des choses , faisant mention que les enjeux de logement, en santé mentale, de la crise de la crevette avaient été discutés.

Aide possible pour le transport aérien

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, Daniel Côté a mentionné qu’il avait aussi été question des problèmes en transport régional aérien.

Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé.

Il y a des possibilités et il [François Legault] en parle assez ouvertement de soutenir le secteur du transport régional aérien. Pas nécessairement de nouvelles compagnies, mais de soutenir les joueurs existants , a expliqué Daniel Côté.

Pour sa part, François Legault, a estimé que le transport aérien régional est un service essentiel pour les régions éloignées, comme la Gaspésie.

Il faut que les compagnies existantes se disent : "j'ai l'opportunité de signer un contrat où j'ai des profits garantis et je vais desservir des régions" , a-t-il affirmé. Je peux comprendre, parce j'étais dans leurs souliers, que certaines destinations ne sont peut-être pas, entre guillemets, rentables, mais c'est un service qui est essentiel.

Il tempère toutefois les ardeurs d’élus locaux qui aimeraient que les vols entre les régions obtiennent une aide gouvernementale.

Crise de la crevette

Sur la crise qui frappe actuellement le secteur de la crevette, le premier ministre affirme qu’André Lamontagne, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, met beaucoup de pression sur Pêches et Océans, pour qu’il y ait une meilleure prévisibilité pour l'industrie.

Si les taux de capture relèvent du fédéral, la transformation relève de Québec. Les usines, les employés sont au Québec. S’il faut réduire les quotas de 40 %, alors annonçons-le rapidement pour que tout le monde puisse s'ajuster , estime-t-il.

Il s'est dit prêt à aider le secteur de la transformation à s'adapter à la pêche au sébaste, qui pourrait remplacer la pêche à la crevette dans les années à venir. On est prêt à aider ceux qui ont des projets pour développer cette pêche-là , a mentionné François Legault.

Carte électorale

Questionné sur le redécoupage électoral, le premier ministre François Legault considère que la Gaspésie doit conserver son nombre de circonscriptions. Le premier ministre croit que la grandeur du territoire justifie un statut d’exception.

Je pense que quand il y a de grands territoires comme la Gaspésie, avoir deux députés, ce n'est pas de trop

Vendredi, François Legault inaugurera la nouvelle Maison des aînés de Rivière-au-Renard en matinée, avant de faire une annonce sur le transport ferroviaire en après-midi et de rencontrer d'autres élus régionaux.