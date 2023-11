Le stock de morue au sud de Terre-Neuve toujours dans la zone critique

Le ministère des Pêches et des Océans a rendu publics, jeudi, les résultats de sa plus récente évaluation du stock de morue dans la zone 3Ps, au sud de Terre-Neuve. La mise à jour n’a pas été très positive : le stock de morue est toujours dans la zone critique et les prises devraient être limitées au maximum.

La zone 3Ps englobe les eaux au sud de l’île entre Burgeo et le cap St Mary’s, dans la péninsule d’Avalon.

La productivité du stock nous donne raison d’inquiéter et il est donc toujours dans la zone critique , a expliqué la biologiste du MPO , Laura Wheeland, en conférence de presse, à Saint-Jean. Elle a indiqué que les taux de natalité et de mortalité des morues sont trop bas. Les morues sont aussi plus petites et meurent plus jeunes.

Il s'agit de la plus récente nouvelle décevante pour la pêche à la morue, qui a longtemps été la raison d’être de Terre-Neuve.

Après des décennies de surpêche, les stocks de morue se sont effondrés et un moratoire a été décrété par Ottawa au début des années 1990. Au départ, ce moratoire ne devait pas durer très longtemps, mais les stocks ne se sont jamais rétablis et il y a toujours des inquiétudes quant à la viabilité de l’espèce, même si une pêche récréative et une pêche commerciale très restreinte sont permises ces jours-ci.

La température des eaux inquiète

Selon Laura Wheeland, la température des eaux pourrait jouer un rôle important dans l’évolution de la population de morues au large de Terre-Neuve.

Les eaux dans la région se réchauffent à cause du changement climatique, a-t-elle rappelé. En 2021 et en 2022, dans la zone 3Ps, les températures à la surface et sur le fond marin ont atteint des niveaux records. Le MPO s’attend à des données similaires en 2023.

Si la tendance se maintient, la morue sera encore dans la zone critique au moins jusqu’en 2027, selon le ministère.

La qualité des données critiquée

La qualité et la quantité de données collectées par le MPO ont été critiquées récemment. Cette année, il n’y avait aucun navire scientifique disponible pour collecter de nouvelles données sur la mer.

Depuis 1983, le MPO a presque toujours effectué dans la zone 3Ps des relevés plurispécifiques annuels, c’est-à-dire des relevés permettant de collecter des données sur une multitude d’espèces.

Le ministère rappelle qu’il y a eu des relevés dans des secteurs avoisinants et qu’il dispose déjà d’assez de données provenant des années précédentes, ce qui lui permet de faire de modèles et des prévisions qui sont toujours très exacts.

Rapport accablant du commissaire à l'environnement

Le commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable a publié un rapport plus tôt ce mois-ci où il a critiqué la fiabilité des données du MPO , qui sont nécessaires pour assurer la gestion durable des pêches commerciales.

En 2022, il y avait 156 stocks de poissons maritimes commerciaux gérés par le gouvernement fédéral. Selon le commissaire, aucun de ces 156 stocks n’a été évalué selon tous les éléments de la politique de surveillance des pêches du MPO . Le MPO ne savait donc pas si le niveau de surveillance était adéquat.

Sans données fiables et opportunes sur les prises, le Ministère ne dispose pas de l’information importante dont il a besoin pour assurer la gestion durable des pêches. Il est donc exposé au risque que les stocks de poissons soient surexploités , écrit le commissaire, Jerry DeMarco, dans son rapport.

L’effondrement de la population de morue dans les années 1990, ainsi que ses répercussions profondes sur l’économie et la société, a démontré que le rétablissement des stocks de poissons est beaucoup plus difficile et exige bien plus de ressources que le maintien de la population d’une espèce à des niveaux sains.

Avec les informations de CBC