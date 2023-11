Une tempête automnale s’amène sur les Maritimes

Plusieurs secteurs des Maritimes pourraient recevoir de 40 à 70 millimètres de pluie samedi, et parfois plus le long de la côte atlantique et de la baie de Fundy.

Le système météorologique touchera la région samedi.

Environnement Canada a émis une alerte météorologique de pluie pour les comtés de Lunenburg, Queens, Shelburne et Yarmouth dans le sud de la Nouvelle-Écosse.

Des pluies torrentielles imbriquées seront possibles lorsque le centre de la dépression passera tout juste au sud du littoral sud. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres , indique l’agence.

Des vents jusqu'à 100 km/h

Les vents et la pluie les plus importants sont prévus en soirée samedi et la tempête quittera la région dimanche matin.

Publicité

Des rafales de 70 à 90 km/h souffleront sur la région. Le centre de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton pourraient voir des rafales jusqu’à 100 km/h.

Au Nouveau-Brunswick, des accumulations de neige de 2 à 4 centimètres sont prévues dans les régions du nord-ouest. Les conditions routières pourraient devenir hasardeuses samedi soir et dimanche matin quand les températures avoisineront ou baisseront sous le point de congélation.

Certaines activités extérieures ont été annulées en raison des prévisions, incluant les défilés de Noël d’Amherst et d’Halifax.

Avec des informations de Ryan Snowdon de CBC