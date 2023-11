Le traversier Fanafjord va relier la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement du Canada achète un traversier au coût de 38,6 millions de dollars. Le NM Fanafjord remplacera le NM Holiday Island, qui ne sert plus depuis l’incendie survenu à bord en 2022.

Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, a annoncé cet achat mercredi.

L’achat du NM Fanafjord permettra aux voyageurs et aux entreprises des deux côtés de la route entre Wood Islands et Caribou de bénéficier d’un service de traversier ininterrompu dans la région, pendant que les traversiers de remplacement permanent sont construits par Chantier Davie Canada , souligne le ministre Duclos dans un communiqué.

Le Holiday Island était l’un des deux traversiers effectuant la navette entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. L’autre, qui est toujours utilisé, est le NM Confederation.

Ouvrir en mode plein écran L'incendie à bord du traversier Holiday Island s'est déclaré le 22 juillet 2022. Photo : CBC / Shane Hennessey

Le Fanafjord, qui appartient à l’entreprise norvégienne Nye Fanafjord, doit être en service à l’Île-du-Prince-Édouard en 2024. Cette prochaine saison doit durer du 1er mai au 20 décembre, environ.

Les habitants de l’île comprennent l’importance d’avoir un service de traversier sûr et fiable assuré par deux navires, et la stabilité que ce service apportera aux nombreuses familles, entreprises, communautés et nombreux exploitants touristiques dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard , indique pour sa part le député fédéral de Cardigan, Lawrence MacAulay.

L’achat du traversier réjouit la Chambre de commerce de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle ajoute qu’elle avait recommandé cet achat il y a six ans.

Des solutions temporaires

Le Holiday Island était âgé de 52 ans et le fédéral comptait déjà le remplacer lorsque l’incendie a provoqué l’évacuation du bâtiment en juillet 2022.

Le traversier NM Saaremaa l’a remplacé durant une partie de cette saison touristique et durant toute la saison 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le traversier NM Confederation. Photo : Radio-Canada / CBC/Julia Cook

Avant l’arrivée du Saaremaa l’été dernier, le traversier Confederation est tombé en panne, ce qui a interrompu le service de traversier dans le détroit pendant quelques semaines.

Le nouveau traversier que doit construire le chantier naval québécois Davie sera lancé en 2028, estime Ottawa.