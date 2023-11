Le marché immobilier canadien en « hibernation », Selon l’ACI

Le nombre de ventes ainsi que le nombre de logements à vendre est en baisse, a rapporté mercredi l'Association canadienne de l'immobilier (ACI). De plus, les prix stagnent.

Le nombre de maisons vendues qui avaient une annonce sur le site web de l’association a diminué de 5,6 % en octobre par rapport au mois précédent. En outre, on constate une réduction des nouvelles mises en vente, avec un recul de 2,3 % au cours du mois, marquant la première baisse depuis mars.

Nous ne sommes qu'en novembre, mais il semble que de nombreux potentiels acheteurs soient déjà en hibernation , a déclaré Larry Cerqua, président de l' ACI , dans un communiqué de presse. Les chiffres d'octobre révèlent aussi que certains vendeurs pourraient reporter leurs projets au printemps prochain.

Octobre n'est généralement pas un mois fort pour le marché immobilier, l'activité étant traditionnellement ralentie pendant les mois froids, augmentant au printemps et en été, avant de diminuer à l'automne et en hiver.

Rishi Sondhi, économiste à la Banque TD, note que les ventes de logements en octobre étaient de 17 % inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. Sans surprise, les taux d'intérêt élevés ont continué à peser sur les ventes de maisons le mois dernier , a-t-il ajouté, précisant que, par habitant, les ventes sont au niveau le plus bas depuis plus de 20 ans .

Des prix stables

En matière de prix, la situation est relativement stable, selon l’association. Le prix moyen de vente en octobre était de 656 625 $, légèrement au-dessus du niveau de septembre et en hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, l' ACI souligne que la moyenne peut être trompeuse, car elle est facilement influencée par les plus gros marchés comme Toronto et Vancouver. Elle préfère l'indice des prix des maisons (IPM), qui ajuste le type et le nombre de maisons vendues. Cet indice a diminué de 0,8 % au cours du mois, mais il est toujours en hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente.

M. Sondhi indique que le marché est favorable aux acheteurs, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique. Cela suggère fortement que les prix baisseront dans ces deux marchés au cours des prochains mois, entraînant une baisse du prix moyen à l'échelle nationale , a-t-il déclaré.

Exceptions régionales

Certains marchés régionaux connaissent néanmoins une hausse des prix. Calgary, par exemple, continue d'avoir un marché immobilier actif, soutenu par une économie comparativement forte. Les prix de référence à Calgary ont augmenté de 9,4 % depuis janvier et atteignent des niveaux record.

De même, les provinces maritimes attirent un afflux record de personnes en raison de l'abordabilité relative de la vie, ce qui stimule les prix de l'immobilier. Dans la majorité de la région, le marché reste favorable aux vendeurs. Les prix de référence ont augmenté de 12 % à Moncton et de plus de 9 % à Halifax depuis janvier.

Avec les informations de Pete Evans de CBC