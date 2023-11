Un Gatinois allègue un profilage racial à l’aéroport d’Edmonton

Un résident de Gatineau, au Québec, de descendance africaine, affirme avoir été victime de profilage racial et de brutalité policière à l’Aéroport international d’Edmonton le 28 avril dernier. Il a déposé une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).

Chrislain Eric Kenfack, un expert en résolution de conflit et en racisme, a déclaré avoir eu en premier lieu des démêlés avec des membres de l’ ACTSA alors qu’il tentait de passer par le contrôle de sûreté pour prendre son vol avec ses deux enfants âgés de 2 et 10 ans.

Il dit avoir déclenché à trois reprises l’alarme du portique de détection de métal.

Il a ensuite suivi les consignes d’un des agents de se placer à l’écart pour une fouille manuelle qui pour moi n’était que normal [...] parce que je voyage assez et je sais ce que signifie la sécurité à l’aéroport .

Cette fouille aurait duré plus de 10 minutes , ce qui a suscité un inconfort chez Chrislain Kenfack. Selon lui, l’alarme des détecteurs de métal a été déclenchée par sa montre et ses boutons de pantalons.

Malgré cela, il a continué à me fouiller à me toucher partout, incluant les parties intimes. Non seulement je sentais cela comme un harcèlement et j’étais mal à l’aise, mais je voyais mon vol que je risquais de perdre et je voyais mes enfants crier de l’autre côté.