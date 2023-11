Un plan pour sauver l’isthme de Chignecto pourrait être présenté d’ici 12 mois, selon un haut fonctionnaire du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

L’isthme de Chignecto est une bande de terre où se situe la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Chaque année, environ 35 milliards de dollars de biens passent par l’autoroute Transcanadienne et le chemin de fer du CN , qui traversent l’isthme.

Les collectivités et les infrastructures de cette zone de faible élévation sont protégées par des digues et des aboiteaux, mais les perturbations climatiques menacent l’isthme d’inondation.

Renforcer les protections pourrait coûter 600 millions de dollars sur 10 ans.

Peter Hackett, sous-ministre du ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, a affirmé mercredi à la sortie d’un comité de l’Assemblée législative qu’il était trop tôt pour dire quand des travaux dans l’isthme pourraient commencer. Il pense qu’un plan et des appels d’offres pourraient être présentés d’ici 12 mois.

Les membres de l’équipe de Peter Hackett ont rencontré leurs homologues néo-brunswickois mercredi et jeudi. Environ 70 % du réseau de digues est situé du côté du Nouveau-Brunswick.

Travail complexe et menaces de poursuites

Le travail préparatoire à des travaux inclut des consultations des Premières Nations et du public dans son ensemble, ainsi que l’obtention de permis. Peter Hackett dit que ce travail est généralement plutôt une formalité, mais qu’il est plus complexe dans ce cas-ci puisque deux gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral doivent coopérer.

Ouvrir en mode plein écran Un aboiteau fortement endommagé à Amherst, ville de Nouvelle-Écosse située à la frontière du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Michel Nogue/Radio-Canada

Or, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick menacent de poursuivre Ottawa devant les tribunaux. Les deux provinces soutiennent que la responsabilité de payer pour les travaux incombe au gouvernement fédéral.

Ottawa offre plutôt de financer la moitié de la facture, et de laisser les deux provinces maritimes se diviser l’autre moitié.

En attendant que l’on s’entende sur une stratégie et sur son financement, le sous-ministre Hackett a rappelé que les deux provinces ont travaillé sur des plans de contingence pour maintenir la circulation des biens si jamais de fortes tempêtes ou des crues forçaient la fermeture de la Transcanadienne dans l’isthme.