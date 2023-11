Un pas de plus vers la protection de la forêt Lemay à Saint-Norbert

Le Comité de Riel a adopté jeudi à l'unanimité une motion présentée par le conseiller municipal de Saint-Norbert-Rivière Seine, Markus Chambers. Cette proposition demande à la Ville de considérer l’acquisition, avec d'autres partenaires, de la portion privée de la forêt Lemay avant que celle-ci ne soit transformée en logements.

Selon la motion de Markus Chambers, le terrain a une valeur historique pour les Métis de la rivière Rouge.

En effet, des cérémonies autochtones s'y déroulent. La Fédération des Métis du Manitoba (FMM) est d’ailleurs parmi les partenaires que M. Chambers aimerait approcher.

[Il s’agit de ] voir s'il y a des partenaires et des parties prenantes qui seraient prêts à s'associer à la Ville de Winnipeg pour acheter ce terrain et d'autres zones forestières afin que nous puissions préserver ces espaces verts , a indiqué le conseiller municipal.

Le Comité de Riel a adopté à l'unanimité une motion présentée par Markus Chambers demandant à la Ville d'acheter une portion privée de forêt Lemay. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Markus Chambers souhaite que Winnipeg négocie avec le promoteur un prix d'achat pour le terrain. Sa dernière vente a coûté environ 1,5 million de dollars. Ce coût serait inscrit au budget de l'année prochaine.

Bien qu’aucune discussion officielle n'ait eu lieu entre la FMM et la Ville au sujet de la propriété, le ministre de l’Habitation de la Fédération des Métis du Manitoba, Will Goodon, confirme l’importance historique et culturelle de cette parcelle de terre pour sa communauté.

La majorité des membres de l'équipe qui a travaillé sur la construction du complexe sont des Métis de la rivière Rouge, d'après le ministre de l'Habitation de la Fédération des Métis du Manitoba, Will Goodon. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Jadis, lorsque les Métis de la rivière Rouge étaient le gouvernement ici, [le terrain] avait été marqué pour nos lots riverains , affirme M. Goodon.

La superficie de cette forêt est d'environ 80 acres. L'actuel propriétaire, l’entreprise Tochal Development Group, qui possède 22 acres(environ 9 hectares) veut y construire des logements.

Il s'agirait de logements abordables avec des services de soutien qui seraient aussi accessibles à une diversité de personnes, qui ont réellement besoin d'un logement. Nous aimerions être en mesure d’offrir ces logements , affirme le gestionnaire du projet, John Wintrup.

Une section d'environ 22 acres soit environ 9 hectares de la forêt Lemay appartient à Tochal Development Group. Photo : Radio-Canada / Neil Joyes

Des résidents se mobilisent pour protéger la forêt

Selon John Wintrup, aucun plan de développement officiel n'a encore été élaboré, le propriétaire étant toujours en discussion avec la Ville et les habitants sur le type de logements à construire.

La forêt n'est actuellement accessible qu'en traversant une propriété privée. D'après M. Wintrup, le plan du promoteur permettrait d’en faciliter l'accès. Le comité Riel a unanimement rejeté ce plan.

De nombreux résidents de Saint-Norbert s’opposent au projet de développement et souhaitent garder la forêt intacte. Plusieurs d’entre eux, dont Stacy Gosman, ont d’ailleurs pris la parole jeudi lors de la réunion du comité Riel.

Notre principale préoccupation est de sauver l'une des dernières forêts riveraines intactes de la ville. Elle aide à protéger les terres contre l'érosion. Elle contient des plantes tolérantes aux inondations et qui supportent la débâcle printanière , a affirmé Mme Gosman, qui est aussi l’initiatrice d’une pétition pour sauver la forêt.

D’autres délégués ont aussi évoqué l’importance historique et récréative de la forêt.

Avant d’être présentée au comité exécutif de la Ville de Winnipeg, la proposition de M. Chambers sera soumise au comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement le 4 décembre.

Avec les informations de Cameron Maclean