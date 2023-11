Retard de quelques mois dans la construction du centre de billettes de Rio Tinto à Alma

Le projet de construction d’un centre de coulée de billettes à l’aluminerie d’Alma de Rio Tinto connaîtra un retard de quelques mois en raison d’un important dépassement de coûts.

Le projet de construction d’un nouveau centre de coulée de billettes d’aluminium à Alma annoncé en juillet 2022 connaît une importante hausse des coûts par rapport à ce qui avait initialement été prévu, notamment en raison de la complexité de la conception actuelle du projet , a confirmé par écrit Malika Cherry, la conseillère en relations avec les médias pour le Canada et les États-Unis chez Rio Tinto.

Le projet avait au départ été estimé à 240 millions de dollars canadiens. La hausse des prix des matériaux a joué un grand rôle dans l'augmentation des frais. Des phases d’ingénierie et de concept devront être revues pour arriver à réduire la facture.

Le dépassement de coûts n’a pas été chiffré.

La première pelletée de terre avait eu lieu en avril dernier.

Lors de l’annonce initiale, il avait été indiqué que le projet serait livré au début de 2025. L’échéancier serait retardé de quelques mois.

Malika Cherry est conseillère en relations avec les médias pour le Canada et les États-Unis chez Rio Tinto. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les équipes de Rio Tinto sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour identifier des pistes permettant de contrôler les coûts, notamment le décalage au printemps des travaux de bétonnage initialement prévus cet hiver , a poursuivi la porte-parole.

Les billettes sont des cylindres d’aluminium principalement destinés aux industries de l’automobile et de la construction.

Rio Tinto collaborera étroitement avec les entrepreneurs impliqués, les employés et le syndicat pour assurer la réussite du projet, qui nous permettra de répondre à la demande de nos clients en Amérique du Nord pour des produits de qualité à haute valeur ajoutée et à faible teneur en carbone , a-t-elle conclu.

Selon Malika Cherry, le délai actuel ne remet absolument pas en question l’avenir du projet.

Le syndicat déçu, mais pas surpris

Du côté de Sylvain Maltais, président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma, il n'est pas surpris de ce retard.

On est déçu. C'est une décision qu'on aurait espéré qui n'ait pas lieu. On aurait aimé mieux que le projet continue. Quand un projet est décalé dans le temps, [...] je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, ce n'est pas une surprise pour nous parce qu'on avait déjà été avisé qu'il y avait des dépassements de coûts depuis un certain temps. Sauf que là, les coûts ont vraiment explosé plus que ce à quoi ils s'attendaient. On savait qu'il y avait des démarches au niveau de la haute direction pour avoir des sous supplémentaires pour compléter le projet , a raconté Sylvain Maltais, en entrevue téléphonique en soirée.

Sylvain Maltais est le président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Le projet de centre de coulée était dans les cartons dès 2017. Il avait été mis sur pause en 2019 en raison d'un ralentissement économique et d'une baisse du prix de l'aluminium.