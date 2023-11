Des dizaines de personnes réunies pour discuter de l’avenir des médias régionaux

Quelques dizaines de citoyens, d’élus régionaux et d’autres intervenants se sont réunis à l’hôtel Delta jeudi soir pour trouver des solutions à la crise des médias régionaux.

Les députés provincial et fédéral de Jonquière, Yannick Gagnon et Mario Simard, ont lancé l’invitation dans le but de trouver des moyens de protéger l’information régionale.

Le mouvement de mobilisation émane des récentes compressions survenues au sein du groupe TVA et des Coopératives de l'information, dont fait partie Le Quotidien.

Il n’est pas minuit moins une, il est minuit et quart.

De nombreuses personnalités politiques ont répondu à l’appel pour tenter de mobiliser la population, dont la mairesse de Saguenay.

Je pense qu'autant le fédéral que le provincial peuvent en faire partie prenante. J'ai demandé à mes collègues de l'Union des municipalités du Québec, qui se réunissent demain, de prendre position également, au niveau des municipalités, en appui aux médias , a déclaré Julie Dufour à l’entrée de la rencontre.

Pour sa part, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, a rappelé l’importance des nouvelles de proximité.

Quand il y a un événement comme l'an passé, je me souviens à Rivière-Éternité comme préfet, j'ai été interpellé. J'ai vu comme c'était important les médias. C'est primordial, ça fait partie de la politique , a-t-il mentionné.

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a fait écho à ses propos.

Il a indiqué que dans une circonscription aussi grande que la sienne les nouvelles de proximité sont essentielles pour communiquer avec les électeurs.

Nous, au Lac-Saint-Jean, on est dans un territoire qui est plus vaste, qui est plus dur à couvrir. Pour une saine démocratie, c'est important d'avoir des médias, puis d'être bien couvert , soutient Éric Girard.

Le président du Syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma, Sylvain Maltais, a ajouté que les médias servent de levier aux organisations comme la sienne dans les moments clés dans la protection des travailleurs.

C’est notre levier qu'on a pour faire passer nos messages quand on a des défis ou qu'il arrive des reports de projets dans notre usine. On a besoin d'avoir un véhicule pour le faire. Notre véhicule, nous autres, c'est les médias , a plaidé le dirigeant syndical et ancien candidat politique.

Ouvrir en mode plein écran La rencontre de concertation s'est déroulée en partie à huis-clos à l'hôtel Delta de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

La relève journalistique

Le député Yannick Gagnon a tenu à organiser l’événement, notamment en raison de la présence de la seule École supérieure de communication du Québec dans sa circonscription.

On a une richesse chez nous, ATM nous interpelle énormément. On va faire une place particulière à cette génération qui doit vivre une certaine inquiétude , se préoccupe-t-il.

Des représentants du Cégep de Jonquière étaient d’ailleurs présents à la réunion.

Un membre du personnel a d’ailleurs proposé l'idée d’organiser un sommet sur l'information au début de 2024 qui rassemblerait des intervenants de plusieurs régions au Cégep de Jonquière.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier