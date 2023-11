Québec investit dans une formation en soudure à La Sarre

Québec investit 868 000 dollars dans la formation rémunérée de soudeurs-monteurs à La Sarre.

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, en a fait l’annonce au nom de la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, jeudi à La Sarre.

Vingt personnes pourront ainsi suivre la formation de 1800 heures, d'une durée de près de deux ans, tout en étant rémunérés autant en classe que lors des 450 heures de stages en entreprise.

C’est le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi qui offrira cette formation, lui qui dispense déjà le programme en soudage-montage depuis plusieurs années.

Martin Audet, directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.

Les élèves auront la même formation de 1800 heures qui est le DEP normal (diplôme d’études professionnelles), mais en plus, avec les partenaires que nous avons, ils seront rémunérés pour faire la formation. Pour nous, ça apporte une nouvelle clientèle. Il y en a qui vont probablement laisser leur emploi pour venir se faire former et la rémunération va venir compenser cette perte de revenus , estime Martin Audet, directeur du CFP Lac-Abitibi.

Le CFP Lac-Abitibi offre déjà le diplôme d'études professionnelles en soudure-montage depuis plusieurs années.

Des besoins à combler

Déjà, neuf entreprises d’Abitibi-Ouest participent au projet. D’autres pourraient s’ajouter, comme LJL Mécanique de Sainte-Germaine-Boulé.

On a des besoins. On fait venir des soudeurs étrangers, mais c'est un processus plus coûteux et plus long. C'est sûr qu’avec 450 heures de stages en entreprise, ça permet de rattacher une personne en entreprise avant la fin du cours. C’est une formule intéressante , mentionne Marc Trudel, copropriétaire de LJL Mécanique.

Marc Trudel, copropriétaire de LJL Mécanique, une entreprise de Sainte-Germaine-Boulé.

La députée Blais espère que cette initiative puisse répondre aux besoins exprimés par les entreprises de la région.

C’est un métier en demande dans la région. Ce que je souhaite, c’est que le programme soit complet. C’est rémunéré, c’est offert aux femmes et aux hommes. Si quelqu’un a le goût de venir relever un beau défi, c’est intéressant. Ça peut être des gens de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aussi de l’extérieur de la région , fait-elle valoir.

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest.

Les personnes intéressées par cette formation peuvent contacter directement le CFP Lac-Abitibi. Les cours débuteront en janvier prochain.