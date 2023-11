Tout replanter pour assurer l’avenir de l’industrie viticole de la C.-B.

Le secteur viticole de la Colombie-Britannique demande l'aide du gouvernement provincial pour l'aider à faire face aux événements climatiques extrêmes, comme les hivers rigoureux, les feux de forêt dévastateurs et les maladies virales qui menacent de plus en plus les vignobles. Selon un nouveau rapport commandé par le conseil des viticulteurs de la province, il faut rétablir des bases solides pour que l’avenir de l’industrie ne tourne pas au vinaigre, ce qui inclut tout replanter.

Les résultats préliminaires des récoltes de cette année révèlent un rendement à la baisse et une diminution de 133 millions de dollars des revenus totaux des vignobles et des caves, alors que les événements climatiques et les maladies continuent d’endommager les vignes.

Le directeur général de l’association, Miles Prodan, croit qu'il faut revenir à la case départ.

Il est temps de procéder à une remise à zéro. C’est ce que nous avions fait il y a 35 ans, et la dernière récolte nous le fait comprendre de façon assez radicale , souligne-t-il.

Toutefois, avec un coût moyen de 42 360 dollars par acre pour tout replanter, il peut être difficile pour certains viticulteurs de mettre la main à la poche, précise Michael Kullmann, le directeur général et viticulteur à Osoyoos LaRose.

Si tu as des milliers d'acres à replanter, ça fait beaucoup d'argent. Du coup, on a besoin d’aide , lance le viticulteur. Je vois beaucoup de petits vignobles qui souffrent. Je vois beaucoup de petits vignobles qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent pas assumer le coût de replanter.

Pour Miles Pradan, le soutien du gouvernement est essentiel pour des efforts de replantation d'une telle ampleur.

Sauver les vins britanno-colombiens

Michael Kullmann croit qu’une replantation massive est le seul moyen de sauver une industrie de plus en plus en détresse.

L'industrie du vin dans la vallée de l’Okanagan, c'est très important. Ça attire du tourisme, c'est un des plus grands employeurs de la région. Et selon moi, c'est très important de la soutenir maintenant quand on a un peu de mal , dit le directeur général du vignoble Osoyoos LaRose.

Ouvrir en mode plein écran Les feux de forêt dans la vallée de l'Okanagan ont frappé le secteur viticole, déjà très fragilisé par un rude hiver qui a coupé de moitié la récolte de certains producteurs. Photo : Winston Szeto

Selon lui, une telle opération permettra également aux viticulteurs de replanter en ayant en tête les défis liés au climat et plus en adéquation avec les façons de faire actuelles.

En replantant, on peut planter dans des orientations différentes, on peut tailler différemment, on peut installer des systèmes d'irrigation différemment. Ce n'est pas juste la vigne, c'est aussi comment la vigne est plantée et comment la vigne est entretenue , explique-t-il.

Au long terme, replanter c'est un investissement

Dans une réponse écrite, le ministère de l'Agriculture se dit conscient des problèmes auxquels les viticulteurs sont confrontés et indique qu’il continuera à travailler avec eux pour les aider à réussir.

Il indique chercher à étendre un programme de replantation existant qu'il a annoncé cet été et dont de nombreuses personnes ont déjà profité.

Le rapport commandé par le conseil des viticulteurs de la Colombie-Britannique suggère que l’aide financière nécessaire pour replanter toutes les vignes endommagées pourrait totaliser jusqu'à 317 millions de dollars.

Michael Kullmann espère que le gouvernement provincial entendra le cri du coeur des viticulteurs lancé à travers ce nouveau rapport.