Au lendemain de l’altercation impliquant un employé de la Société de transport en commun de Trois-Rivières (STTR) et un usager du réseau, l’heure est à la réflexion afin de déterminer de quelle manière l’environnement de travail des employés pourrait être rendu plus sécuritaire.

Plusieurs chauffeurs ont décidé de s’absenter du travail mercredi soir après avoir appris la nouvelle. L’identité de l’individu qui a agressé l’employé de la STTR n’était pas connue à ce moment. La peur s’est installée chez certaines personnes , explique le vice-président du syndicat des employés de la STTR , Alain Roy.

L’identité de la personne impliquée dans l'altercation a été confirmée en début de soirée. Le syndicat des employés estime que l’information aurait dû être transmise plus rapidement afin d’assurer le sentiment de sécurité des chauffeurs.

De son côté, le conseiller syndical pour le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Mario Fontaine, insiste sur la mise en place d’une cellule de crise. Il faudrait que le milieu communautaire soit informé parce que c’est une personne qui a certains problèmes. Après ça, que la police soit informée et qu’il y ait une collaboration entre la police et la STTR , dit-il.

Le point de vue de l'usager

Mikael Ratcliff, l’individu de 23 ans derrière cette altercation, s’est présenté de son propre chef à la réception de Radio-Canada jeudi matin pour raconter sa version des faits.

Il dit avoir été bloqué par une masse de gens à sa sortie de l’autobus avec son enfant. C’est à ce moment qu’il aurait alors haussé le ton et que l’employé de la STTR aurait réagi.

J’ai été désagréable. Je lui ai dit de fermer sa boîte et de faire sa job comme du monde. Il m’a dit qu’il allait enlever ma carte d’autobus et me débarquer , raconte-t-il. Il ajoute avoir paniqué pour son enfant en voyant la poussette sur le côté.

2:44 Le reportage de Jonathan Roberge Photo : Radio-Canada

Les représentants syndicaux ont pu visionner la bande vidéo de la caméra de surveillance de l’autobus. Ces images ont été saisies par la police et ne seront rendues publiques que dans le cas d’un éventuel procès.

L’employé de la STTR a été rencontré. Il ne fait face à aucune accusation. De son côté, Mikael Ratcliff espère pouvoir présenter des excuses aux dirigeants de la STTR . Il souhaiterait retrouver son droit d’accès.

Avec les informations de Jonathan Roberge