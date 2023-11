Du changement à la mairie de Sainte-Hedwidge

Deux ans après les élections municipales, le maire de Sainte-Hedwidge, Robert Bilodeau, démissionne.

Il sera remplacé par le maire suppléant Guy Privé jusqu'à la tenue d'une élection partielle, dont la date n'a pas encore été déterminée.

Je me suis impliqué en politique municipale, mais moi ce que je remarque c’est qu’on tourne en rond.

M. Bilodeau soutient que le climat est intenable autour de la table du conseil où la division nuit à l’avancement des projets.

Il y a des choses importantes sur lesquelles on doit prendre des décisions. On parle de nos bâtisses, c'est important chez nous, on a trois bâtisses que la municipalité possède et elles ne sont pas aux normes, donc ce sont des dossiers qu'il faut réaliser plus rapidement. Mais en deux ans, on n'a pas pu régler ces dossiers-là , se désole Robert Bilodeau.

À son avis, une petite municipalité comme la sienne, qui compte 900 habitants, n’a pas besoin d’autant d’élus autour de la table.

Ça commence à être difficile de trouver puis de recruter des maires ou des conseillers. Moi je le vois dans le milieu ici, c'est très familier. Vous savez, mon groupe de conseillers, on voit que c'est des amis, des gens, souvent c'est de la parenté. Ça, ce n'est pas très très bon pour la démocratie à mon avis. Le milieu amical, ça se rejoint pour prendre des décisions, ça mériterait peut-être qu’on regarde la composition. Pour une municipalité de 900 habitants, une ou deux personnes. On n’a pas besoin d'être sept , suggère-t-il, à propos du nombre requis de six conseillers pour les petites municipalités.

Réaction de la ministre Laforest

Depuis 2021, 89 postes de maires ont été ou sont encore à pourvoir au Québec.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’en désole.

C'est certain que même dans les grandes municipalités, on a un manque de main-d'œuvre. C'est pour ça que parfois, oui, il faut regrouper.

À son avis, les municipalités doivent travailler davantage en collaboration pour continuer à bien fonctionner.

On le voit dans plusieurs petites petites municipalités, on a besoin de mettre en commun des services, on a besoin d'acheter ensemble des équipements et également pour certaines municipalités, oui, on pense aux fusions , a indiqué la ministre en entrevue à l’émission Place Publique.

Elle ajoute que le programme de regroupement intermunicipal de services, pour favoriser la mise en commun des services, a donné lieu à plus de 300 projets au Québec.

C’est ainsi que certaines communautés partagent notamment une même direction générale, un service incendie ou certaines installations sportives.

Le maire sortant de Sainte-Hedwidge estime aussi qu’il est essentiel de considérer à regrouper certaines municipalités.

Si on est pour manquer d’élus, il faudra regarder comment on peut fusionner. Ça pourrait être Roberval, ça pourrait être Saint-Prime, il faut avoir des intérêts , conclut Robert Bilodeau.

D'après des entrevues de Catherine Doucet