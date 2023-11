Deux coyotes élisent domicile près d’un Costco de Saskatoon

À Saskatoon, deux coyotes qui se sont installés à proximité d'un magasin Costco, dans le sud de la ville, suscitent un vif intérêt de la part des habitants sur les réseaux sociaux.

En effet, les clients ayant croisé ces animaux partagent des photos et des commentaires sur la page Facebook Saskatoon Costco Lovers, tels que Laissez-les tranquille, ils veulent juste des échantillons gratuits comme nous tous ou Ils sont à la recherche des fameuses tartes à la citrouille .

La présidente de la Société de réhabilitation des animaux sauvages de la Saskatchewan, Bonnie Dell, note que l'organisation s'est impliquée après avoir été contactée par la direction du magasin cet automne.

La direction nous a appelés parce qu'elle recevait de nombreux rapports de son personnel concernant des coyotes qui venaient dans le stationnement, principalement à l'aube et au crépuscule, sans causer d'ennuis , explique-t-elle.

Ils voulaient avoir notre avis sur la meilleure façon de coexister avec eux et en quelque sorte soulager l'esprit des membres du personnel qui étaient inquiets à ce sujet , ajoute-t-elle.

Bonnie Dell est la présidente de la Société de réhabilitation des animaux sauvages de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Bonnie Dell estime que les coyotes fréquentent la zone à la recherche de nourriture.

Ils essaient de survivre et sont donc constamment à la recherche de nourriture. Se pourrait-il qu'ils viennent chercher une forte population de souris? Des lapins? Il est certain qu'ils viennent chercher de la nourriture , affirme-t-elle.

En se basant sur les photos, elle considère que les coyotes sont des frères et sœurs âgés de moins d'un an. Selon elle, le respect de certaines directives de base devrait permettre d'éviter d'éventuels problèmes.

En cas de confrontation avec les coyotes, Bonnie Dell préconise de sécuriser les jeunes enfants et les animaux domestiques et d'utiliser des techniques d'intimidation , telles que crier en direction du coyote, passer en agitant les bras et en tapant du pied ou encore jeter des objets à proximité de l'animal.

Devin Eliason vit près du magasin Costco situé dans le sud de Saskatoon. Photo : Radio-Canada

Devin Eliason, qui vit près du magasin, affirme avoir vu l'un des coyotes le mois dernier alors qu'il promenait ses deux petits chiens sur le trottoir.

Il nous a suivis un peu plus loin, puis il est parti , se remémore-t-il. Étais-je nerveux ? Pas vraiment. Ces coyotes sont dans le coin depuis si longtemps qu'ils sont en quelque sorte habitués [...] Ils cherchent juste des restes de nourriture.

La direction de Costco a refusé la demande d’entrevue de CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Dan Zakreski