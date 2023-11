Des adolescents s’unissent pour encourager l'ouverture et la diversité

Le projet Comités interculturels scolaires mis de l'avant par l'organisme Actions interculturelles prend de l'ampleur. Cette année 11 écoles, soit cinq de plus que l'an passé, s'engagent à encourager la diversité en organisant différentes activités.

Jeudi, David Morin s’est adressé à des élèves provenant de 11 écoles de l'Estrie. Le titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent fait partie du comité aviseur du projet.

Il a lancé une invitation à tous ces jeunes. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus, à proposer des choses incroyables.

L'an passé, le projet a donné lieu à toutes sortes d'activités de rapprochement entre les cultures telles que des défilés de mode avec des habits traditionnels, des spectacles et des formations sur les micro-agressions.

Paulina Gil Galeano, une élève en cinquième secondaire au Salésien, dresse un bilan positif après avoir vécu l'expérience qu'elle renouvelle cette année.

Des remarques comme: "Ah tu es Colombienne? Alors tu dois avoir un rapport avec Pablo Escobar!" Ce type de commentaire est une micro-agression. Depuis que le comité est là, depuis qu’on a fait des sensibilisations j’ai vu que ce type commentaire a commencé à diminuer.

Paulina Gil Galeano souhaitait rester dans son comité pour sa dernière année.

L'école Du Phare rejoint les rangs cette année. Il s’agit d’une évidence pour des jeunes.

Comme on fait tous partie du conseil de l'école, du gouvernement étudiant, c'est surtout de donner l’exemple aux gens que peu importe d'où tu viens et peu importe la langue que tu parles, tu peux être intégré , explique une adolescente.

Cette dernière rapporte que 57 dialectes différents sont parlés dans son école. Dans notre conseil on en parle de quatre à cinq au moins et on veut faire notre possible pour qu’ils soient tous intégrés et qu’ils se sentent le mieux dans notre école , poursuit-elle.

À l’école Du Phare, il faut que tu sois libre, que tu sois capable d’exprimer ta culture et la partager aux autres , lance un autre adolescent.

« Je trouve que c'est encore plus important de pouvoir bien les représenter, de pouvoir bien faire des activités pour que tout le monde se sente à sa place et bien inclus », explique une adolescente.

La chargée de projet, Ketsia Mbewa, accompagne les élèves dans leurs démarches. Son objectif est de faire en sorte que les élèves aient un sentiment d'appartenance et qu'ils prennent leur place.

Les élèves ont vraiment beaucoup d’idées et puis parfois même de très grandes donc il a fallu encadrer un peu pour faire en sorte que ce soit faisable au sein de l’école.

Pour Mya Hernandez-Léveillé de l’école secondaire Montcalm, donner la parole aux différentes cultures est l’aspect le plus important de ce projet.

Oui, nous sommes au Québec, mais il y a énormément de migrants, énormément de cultures autour de nous et parfois on ne s’en rend pas compte et il faut vraiment que ça paraisse plus , mentionne-t-elle.

Une volonté qui aura l'occasion de s'exprimer dans le cadre de ce projet qui doit durer trois ans.

