Matchs des Kings : une façon de promouvoir la candidature de Québec, croit Andrée Laforest

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, défend l'idée de son gouvernement d'accorder une subvention de 5 à 7 millions de dollars aux gestionnaires du Centre Vidéotron pour la tenue de deux matchs préparatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Québec à l'automne 2024.

Elle admet, comme son collègue Yannick Gagnon, député de Jonquière, que le moment est mal choisi pour faire cette annonce.

La députée caquiste de Chicoutimi défend toutefois la décision qui, selon elle, pourrait favoriser un retour des Nordiques à Québec.

Tout comme plusieurs de ses collègues mercredi, Andrée Laforest a estimé que le timing, peut-être, n'était pas le bon.

Le ministre de l’Éducation ,Bernard Drainville, a employé la même expression mercredi.

C’est le ministre des Finances, Éric Girard, qui avait procédé à l’annonce quelques jours après la présentation de la mise à jour économique, où il annonçait des jours difficiles.

Ouvrir en mode plein écran Le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, et le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

La ministre Laforest a mentionné que le but était de vendre la candidature de Québec auprès du commissaire de la LNH , Gary Bettman.

Par contre, on le voit à Québec, on a quand même le Centre Vidéotron qui était supposé accueillir une équipe de la Ligue nationale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on le voit un peu comme quand on veut, par exemple, vendre quelque chose, que fait-on? Si on regarde notre maison, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit la redécorer, l'embellir, on va lui donner les meilleurs atouts, alors là, c'est sûr que nous on est en mode attractif, ce qu'on veut, c'est essayer d'amener une équipe de la Ligue nationale vers Québec, parce que oui, il faut que le Centre Vidéotron serve à une belle équipe de la Ligue nationale , a indiqué Andrée Laforest, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Les Nordiques de Québec ont été vendus en 1995 pour devenir l’Avalanche du Colorado. Des efforts publics ont longtemps été faits par Québecor, et son président Pierre Karl Péladeau, pour ramener le club à Québec.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest Photo : Capture d'écran provenant de l'Assemblée nationale.

La ministre Laforest est optimiste de voir les Nordiques revenir à Québec un jour.

Publicité

Oui, moi j'y crois. Je ne dis pas que l'année prochaine les Nordiques seront là, mais il faut quand même préparer le terrain , a-t-elle ajouté.

La ministre croit aussi que les retombées compenseront les 5 à 7 millions investis dans la venue des Kings de Los Angeles dans la capitale.

Cette annonce a pourtant été décriée par plusieurs au cours des derniers jours.

Richard Martel n’y croit pas

De son côté, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, ne fait pas preuve du même optimisme.

Je respecte la décision de Mme Laforest, moi, je n'y crois pas beaucoup parce que ça fait quand même plusieurs années. Puis le problème, c'est qu’il y a des concessions qui sont en perte de vitesse, puis M. Bettman les maintient à ces endroits-là. De l'autre côté, c'est le marché américain qui prend de plus en plus d'ampleur puisqu’il y a plusieurs équipes qui sont en bonne position financière, alors moi je n'y crois pas beaucoup , a-t-il commenté, toujours au micro de Place publique, quelques minutes après l’entrevue de Mme Laforest.

Ouvrir en mode plein écran Richard Martel est député de Chicoutimi-Le Fjord. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

À titre d’exemple, les Coyotes de l’Arizona évoluent dans un aréna universitaire de 4600 places cette saison, ayant été expulsés de leur amphithéâtre précédent.

L’ancien entraîneur-chef a cependant ajouté qu’il souhaite que les Saguenéens, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, demeurent pour la vie à Chicoutimi. Richard Martel les a dirigés de 2003 à 2011.

Avec les informations de Michel Gaudreau