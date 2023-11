Mercredi, le corps inanimé d'un homme dans la quarantaine a été découvert à l'intérieur d'une tente à Mississauga. Jeudi, le maire de Brampton, Patrick Brown, a affirmé que cet homme est mort parce qu'il devait dormir dehors. M. Brown a ajouté que selon lui, le nombre de décès chez les sans-abri de la région de Peel va augmenter rapidement si le gouvernement fédéral n'intervient pas.

Le nombre de lits disponibles dans les refuges pour sans-abri de la région est nettement insuffisant, a-t-il dit. L'hiver est à nos portes et jusqu'à 150 personnes dorment dehors [chaque nuit], donc il y aura davantage de morts. Et ce sang souillera nos mains si nous n'agissons pas et si nous n'aidons pas.

En conférence de presse, M. Brown a affirmé que l'homme était un demandeur d'asile. Il a ajouté qu’environ 68 % des gens qui utilisent les services des refuges pour sans-abri de la région de Peel sont des demandeurs d’asile. C'est pour cette raison que le maire de Brampton a demandé directement au ministre de l'Immigration, Marc Miller, de s'impliquer.

Le maire, accompagné de son homologue de Mississauga et de dirigeants communautaires, a déclaré que les refuges de la région de Peel ont une capacité de 500 personnes chaque nuit mais que 1500 personnes sont sans-abri.

Or, selon des activistes de la région, il ne s'agit pas de leur premier cri du cœur.

Double crise

Jusqu'à 150 demandeurs d'asile dorment dehors chaque nuit dans la région de Peel, a déclaré M. Brown, qui a ajouté qu'un désastre humanitaire imminent va se produire sans aide fédérale aditionnelle. Cela ne peut pas attendre encore un mois. Cela ne peut pas attendre des semaines. Ce qui m'inquiète, c'est que la semaine prochaine, si nous n'avons pas d'aide, nous allons voir des morts dans notre région , a-t-il ajouté. Patrick Brown dit avoir interpellé le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, lors de trois rencontres toutes positives depuis l'été dernier mais qu'elles n'ont pas mené à des mesures concrètes.

Le pasteur principal Eddie Jjumba, qui fait du bénévolat à la Dominion Church International à Toronto, a déclaré que l'homme décédé était originaire du Nigeria.

Il y a des moments où nous commençons à perdre espoir dans ce beau pays , a-t-il ajouté. C'est un jour triste. C'est un jour sombre.

Le pasteur Eddie Jjumba en arrive à douter de sa foi dans le Canada.

De son côté, la militante Gwyneth Chapman, conseillère sur le racisme anti-Noirs et sur le développement économique de Brampton, espère aussi que cet événement suscitera une prise de conscience.

Ces personnes qui sont là, ce sont vous et moi. Elles ont une famille, elles cherchent des possibilités, un meilleur pays, pour leur famille. Donc elles viennent au Canada et elles ont de la valeur. Elles nous font nous regarder dans la glace et nous demander : "Est-ce ce que nous sommes? Est-ce acceptable?" Je ne crois pas.

Gwynneth Chapman voudrait que cette tragédie interpelle chacun et que le pays revoie ses politiques.

Elle a rappelé que depuis le 17 juillet, de nombreux bénévoles et de nombreuses organisations se sont mobilisés pour sortir des demandeurs d'asile des rues.