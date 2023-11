Si les larmes roulaient sur plusieurs joues, c’est dans la camaraderie, la nostalgie et la douceur que quelques centaines d'inconditionnels des Cowboys fringants sont rassemblés jeudi soir. La Grande veillée spontanée, une initiative citoyenne en hommage au chanteur de la formation, s'est déployée sur les plaines d’Abraham.

L’annonce du décès du chanteur Karl Tremblay, mercredi soir dernier, en a secoué plus d’un. Plus de 500 amateurs du groupe se sont rassemblés, aux alentours de 19 h, à l’endroit même où les Cowboys fringants ont livré leur concert historique, le 17 juillet dernier. C’est Nancie Giroux, une amatrice du groupe, qui a pris l’initiative d’organiser le rassemblement, simplement, à l’image de Karl.

Avant même le coup de 19 h, plusieurs chansons du groupe, appuyées allègrement par la voix des participants, ont émané d'un appareil audio. L'Amérique pleure, Sur mon épaule, Marine marchande et l'indémodable Les étoiles filantes ont notamment retenti.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Ouvrir en mode plein écran Différentes générations participent au rassemblement. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Plusieurs avaient des bougies à la main, d'autres illuminaient la noirceur des plaines de la lumière de leur cellulaire. Des musiciens impromptus y sont aussi allés de quelques chansons.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Au public de raconter

Ils semblent tous avoir une histoire, un souvenir à raconter. Danielle Pépin est venue de Trois-Rivières pour assister au rassemblement. Ces textes parlent beaucoup et rejoignent beaucoup de différentes personnes, leur personnalité. La chanson Sur sur mon épaule me touche beaucoup. À ce moment, là, ma fille se séparait. C'est venu nous toucher droit au cœur , témoigne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Environ 500 personnes étaient déjà rassemblées vers 19h30. Photo : Radio-Canada

Benjamin Harvey est venu avec ses deux enfants. Je viens de la région de l'Assomption, j'ai grandi avec eux. Je voulais partager ce moment-là avec mes enfants. Je sais qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, mais j'imagine que dans une coupe d'année, ils vont un peu plus saisir et pouvoir se dire qu'ils étaient là ce soir .

Ouvrir en mode plein écran Des fleurs et des lampions ont été installés à l'endroit même où Karl Tremblay a livré son dernier spectacle sur les Plaines d'Abraham, en juillet 2023. Photo : Radio-Canada

La simplicité de Karl Tremblay, son accessibilité et sa bonhommie ont fait de lui un personnage qui a marqué les esprits.

Le Félix Leclerc des temps modernes! , raconte de son côté Denis Chantigny, de Salaberry-de-Valleyfield. On est en peine. Toute la province est en peine. On est ici pour se rappeler et pour rendre un hommage. C'est sans aucun doute un poète de grand talent , ajoute-t-il.