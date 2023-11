Nathaniel Veltman a été reconnu coupable des meurtres prémédités de quatre membres de la famille Afzaal. Des membres de la communauté musulmane de London et de Windsor accueillent favorablement le verdict.

Je suis satisfaite du verdict , réagit à chaud Sarah Elgazzar, membre de la communauté musulmane de London. Selon Mme Elgazzar, même si la justice est rendue, rien ne ramènera en vie la famille décimée. On reprend notre souffle. On peut finalement commencer à faire le long trajet pour récupérer, pour se sentir sain et sauf à London , ajoute Mme Elgazzar.

Selon Sarah Elgazzar, le verdict marque le début de la récupération et la fin d'un traumatisme pour l'ensemble de la communauté de London et plus particulièrement musulmane.

C’est difficile d’être contente, mais je dois dire qu’on est satisfait , précise-t-elle.

Maintenant il y a une clôture au processus, ça y est, ça suffit. C’est un meurtrier.

« Dieu merci, justice est faite », lance Zakaria Chemzari.

Zakaria Chemzari, de la communauté musulmane de Windsor, est du même avis. On peut dire qu’on est heureux que la justice se soit prononcée de la façon dont on attendait , explique-t-il.

On est heureux parce que la justice s’est prononcée favorablement aux attentes de la communauté et va réconforter un petit peu la famille.

Teresa Armstrong, députée provinciale de London-Fanshawe, salue également le verdict.

Je suis heureuse que le verdict soit finalement arrivé à cette conclusion , explique-t-elle. Selon elle, il est temps de commencer le processus de guérison.

Il n’y a pas de place pour la haine à London, dans la province, à travers le pays.

Résister à la haine

La London Muslim Mosque, sur la rue Oxford Ouest.

Selon Mme Elgazzar, même si la communauté a vécu des moments difficiles depuis plus de deux ans, elle n’a pas cédé à la panique.

J’ai refusé d’avoir peur, j’ai refusé de changer ma façon de vivre. Parce que c’est justement ce qu’il voulait, ce monsieur , affirme-t-elle.

J’appartiens à cette communauté. Je marche avec fierté parce que je suis musulmane. Je suis canadienne. Je suis résidente de London.

Du côté de M. Chemzari, quelques mesures de précautions et de sécurité ont été adoptées pour essayer de prévenir certains incidents dans des lieux de rassemblement.

On a mis en place un nouveau système qui permet de verrouiller automatiquement toutes les portes de la mosquée lorsqu’on sent qu’il y a un danger , explique-t-il.

Nous souhaitons au plus profond de notre cœur que ça ne se répète jamais pour une autre communauté. On aimerait bien que les gens comprennent que plus on se respecte, plus on vit en paix. C’est le message que le tribunal doit faire passer.

De son côté, le maire de London, Josh Morgan, a expliqué dans un communiqué que ce verdict doit rappeler à tous l'obligation de combattre la haine et le racisme sous toutes leurs formes.