Point de bascule entre l’embauche et le départ au CIUSSS MCQ

Le nombre de départs est sur le point d’être plus élevé que le nombre d’embauches au CIUSSS MCQ. Un point de bascule que le directeur des ressources humaines et de l’organisation du CIUSSS MCQ, Antranik Handoyan, qualifie de critique.

C’est lors d’une rencontre avec le conseil multidisciplinaire qu’il a présenté les enjeux de la main-d'œuvre au sein de l’organisation. Antranik Handoyan explique qu’il tenait à faire le point avec les employés dans un souci de transparence. Il n’y a pas que le recrutement pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre. Il y a tous les enjeux de rétention et comme employés [ils ont] un rôle à jouer , dit-il.

Au cours des huit dernières années, au CIUSSS MCQ, le nombre d’employés a augmenté de manière continue, passant de 16 000 à 22 000 employés, selon le directeur des ressources humaines. Cependant, le portrait est différent cette année. [Pour] les trois premiers mois de l’année financière en 2023, les chiffres disent que je suis dans le négatif. Il faut l’adresser , mentionne Antranik Handoyan.

Ce que les statistiques du CIUSSS MCQ démontrent, c’est que 50% des départs des employés, tous quarts de travail confondus, surviennent dans les trois années suivant l’embauche. Ça veut dire qu’on a des enjeux d’intégration et d’accueil. On doit faire de l’accompagnement de nos employés. Il rappelle d’ailleurs que l’intégration des stagiaires est primordiale à la rétention du personnel.

Quand on est stagiaires, on commence, on a besoin d’être accompagné et ça, c’est la responsabilité de nos gestionnaires, mais c’est aussi la responsabilité de nos employés qui ont besoin de voir cette nouvelle main-d'œuvre-là arriver, mais surtout rester.