La nouvelle du décès de Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, a provoqué une onde de choc au Québec, particulièrement dans les deux municipalités voisines qui ont vu naître le groupe : Repentigny et L’Assomption. Cette dernière rebaptisera d’ailleurs sa place publique en l’honneur de l’artiste, emporté trop tôt par le cancer.

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, a appris la nouvelle du décès de Karl Tremblay avec une profonde tristesse, un sentiment partagé par d’innombrables fans du groupe et personnalités publiques dans toute la province.

Les Cowboys Fringants ont bercé mon adolescence. C’est un groupe de Repentigny, c’est ancré dans l’identité de la ville, explique-t-il. On en trouve des traces partout, comme l’album Motel Capri ou Daniel Amusement , une entreprise de location de véhicules motorisés mentionnée dans la chanson Repentigny-by-the-Sea.

Les loisirs, c’était sa priorité

Le maire souligne à quel point le leader des Cowboys était présent et actif dans sa ville natale, lui qui était par exemple associé d’une franchise du pub ludique Randolph à Repentigny. Un de ses partenaires dans cette aventure, Richard Desjardins, se rappelle d’ailleurs la passion contagieuse du grand gaillard.

Moi et Karl, on avait une boutique de jeux de société à Repentigny, et Karl étant un grand rêveur, il avait tout le temps 1000 projets en tête. Il avait décidé que son prochain projet, c’était d’ouvrir un pub ludique , explique M. Desjardins, qui connaissait le chanteur depuis plus de 30 ans.

Il ne travaillait pas au pub au jour le jour, mais il le prenait tellement à cœur! Il venait régulièrement avant que la maladie ne soit trop avancée. Il adorait le pub, il adorait les employés, et les loisirs, c’était sa priorité.

Richard Desjardins se rappelle l’authenticité de son collègue, son charisme à faire bouger les foules et, surtout, sa passion presque illimitée pour les jeux au sens large, que ce soit au Randolph ou au sein de Triple Boris, son entreprise de jeux vidéo.

Il était tellement investi dans ses passions qu’il aurait pu nous faire ouvrir un pub en Antarctique.

Karl est quelqu’un qui adorait le monde. Il n'aimait pas trop être le point d’intérêt, il préférait être entouré de monde, il aimait faire partie de la gang.

Un attachement profond à L’Assomption

Si Les Cowboys Fringants sont traditionnellement associés à Repentigny, où sont nés Karl Tremblay et Jean-François Pauzé, le groupe a aussi un profond attachement à la ville voisine, L’Assomption.

On a reçu nos premiers Félix ensemble, la même veillée [...]. On a compté qu’on avait fait 25 spectacles des Cowboys Fringants, qui se sont toujours joués à guichets fermés.

C’est là que Marie-Annick Lépine a grandi et c’est là qu’elle était établie avec Karl Tremblay et leurs deux filles depuis plusieurs années. La multi-instrumentiste occupe d’ailleurs le poste de gestionnaire administrative et culturelle du Vieux Palais de L’Assomption, un ancien palais de justice récemment converti en centre culturel.

Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras étaient émus sur scène à la suite de l'annonce de l'annulation de leur spectacle au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Je vous dirais que c’est un groupe qu’on s’est partagé [avec Repentigny], affirme le maire de L'Assomption, Sébastien Nadeau. Jean-François et Karl ont beaucoup écrit sur leur vie à Repentigny, mais en tant que citoyens et en termes d’implication dans la communauté, je pense qu’ils se définissaient comme des Assomptionnistes.

Une place publique en l’honneur de Karl Tremblay

Sébastien Nadeau, qui faisait aussi partie de l’aventure du pub Randolph en tant que franchiseur, a reçu très difficilement la nouvelle du décès de son ami. Je l’ai vu il y a deux semaines, il était fragilisé physiquement, mais il avait encore le moral et il voulait se battre [...]. Je pense qu’il serait très surpris par tout ce qui se passe aujourd’hui, de constater tout l’amour que les gens lui portaient.

Le maire de L'Assomption a invité son homologue de Repentigny à venir se recueillir jeudi soir avec les gens de sa ville à la place publique de L’Assomption, près du Théâtre Hector-Charland, lors d’une cérémonie en hommage à Karl Tremblay. La Municipalité compte d'ailleurs rebaptiser ce lieu en l’honneur de l’artiste.