L’industrie du jeu vidéo en deuil de Karl Tremblay

Connu surtout à titre de chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, Karl Tremblay était aussi un grand passionné de jeux vidéo, au point de cofonder son propre studio, Triple Boris. Les hommages de l’industrie vidéoludique pleuvent d'ailleurs depuis son décès, survenu mercredi.

Merci d'avoir partagé ta passion des jeux vidéo avec nous , a écrit Triple Boris sur X (ex-Twitter), en offrant ses condoléances à la famille de Karl Tremblay.

Je t’aime mon ami, merci pour tout , a écrit pour sa part sur Facebook Simon Dansereau, PDG de Triple Boris et ami de longue date de Karl Tremblay. Contacté par Radio-Canada, il ne souhaitait pas faire de commentaire pour le moment.

C’est rare en musique d’avoir un amour aussi fort pour le jeu vidéo. Karl Tremblay le montrait très fièrement que c’était une passion pour lui.

Bien qu’il ne l’a pas côtoyé personnellement, Olivier Leclair, qui développe des jeux vidéo nationaux québécois, se sent inspiré par Karl Tremblay. Il avait de fortes convictions politiques, et le mettait dans son art. C’est inspirant, et c’est quelque chose qui va me guider dans ma carrière , explique M. Leclair.

Ouvrir en mode plein écran Olivier Leclair, fondateur du studio indépendant Chien d'or. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

Pour Olivier Leclair, l’annonce a été un choc . Il venait de réussir, 20 minutes plus tôt, sa campagne de sociofinancement pour Cauchemars d’octobre, son prochain titre à paraître qui portera sur la crise d’Octobre.

Comme la campagne s’est terminée au même moment que le décès, les premiers commentaires que j’ai reçu étaient : comptes-tu lui rendre hommage? , raconte M. Leclair.

Comble de hasard, le choix d’un nom de rue dans le jeu venait d’être laissé vacant par un donateur qui avait opté, quelques heures plus tôt, pour une reconversion de son don en argent.

Je me suis dit : tout est connecté, on va nommer une rue au nom de Karl Tremblay dans le jeu.

J’avais peur de le proposer, pour ne pas avoir l’air de surfer sur [l’événement]. Mais beaucoup de gens me demandaient ce que j’allais faire. Et la réaction est très bonne jusqu’ici , souligne-t-il, tout en précisant qu’il attendra d’obtenir la bénédiction des proches avant d’aller de l’avant.

Rendre hommage à Karl Tremblay va aussi de soi pour Vincent Presseau, directeur du studio indépendant Carcajou, qui collabore avec Triple Boris pour son titre en développement Once a Tale. Il a quelques idées pour lui rendre hommage dans son jeu.

C’est un peu grâce à lui que Once a Tale existe. J’avais dû proposer le projet à Triple Boris pour voir s’ils embarquaient avec nous , souligne Vincent Presseau.

Ouvrir en mode plein écran Le jeu « Once a Tale » est littéralement un jeu fait à la main, basé sur l'histoire d'Hansel et Gretel. Photo : Carcajou Games

La passion du chanteur pour les jeux vidéo l’avait amené à collaborer à l’émission M. Net, diffusée sur les ondes de MusiquePlus de 1998 à 2014. Son animateur, Denis Talbot, a réagi au décès de Karl Tremblay sur Facebook : Karl, tu m'as fait rire avec ton humour bien à toi... et aujourd'hui je pleure. Tu vas me manquer .

Les réactions sont nombreuses depuis mercredi, et la tristesse est palpable. Au point où François Savard, directeur de la Fondation des gardiens virtuels, qui fait du travail de rue en ligne, a mis en place un canal temporaire de discussion sur le serveur Discord de la Fondation.

