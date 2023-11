Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet et des représentants de chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent demandent au gouvernement fédéral de repousser à janvier 2025 le remboursement du Compte d’urgence pour les entreprises, instauré en pleine pandémie.

Plusieurs petites entreprises ont bénéficié d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 60 000 $ lors de l'instauration de ce compte d'urgence durant la crise sanitaire.

En point de presse jeudi matin, les chambres de commerce de la région et le Bloc québécois ont demandé au gouvernement fédéral de prendre le contexte économique difficile en considération.

Ils souhaitent qu'on repousse la date limite de remboursement d'un an afin d’éviter davantage de fermetures de commerces.

Et le gouvernement n'a pas de bonnes raisons de ne pas le faire. Même que s'il fallait qu'il paye le 40 000 dollars pour 20 000, 25 000 ou 30 000 entreprises, je vous laisse faire le calcul de combien ça va coûter. En plus de l'effet inflationniste de la baisse de l'offre et de l'effet de l'accélération d'une récession vraisemblable , ajoute M. Blanchet.

Propriétaire de Santé 2000, le Club à Rimouski, Claude Bellavance dit avoir payé chèrement les contrecoups de la pandémie. Il estime avoir besoin de ce sursis pour garder la tête hors de l'eau.

On a eu quatre fermetures au total, soit 9 mois sur 14. Pour nous, ça a représenté des emprunts supplémentaires de 260 000 $ et des pertes de revenus de presque trois quarts de million , déplore l’homme d’affaires.

Un contexte minoritaire avantageux?

Le Bloc québécois demande aussi au ministère des Finances du Canada d’étaler les paiements sur une plus longue période en plus de nommer un interlocuteur pour négocier ces demandes.

Le chef du Bloc entend d’ailleurs se servir de la situation minoritaire du gouvernement Trudeau pour faire avancer ce dossier.

Il peut arriver des votes où le NPD ne sera pas d'accord avec le gouvernement et le gouvernement va devoir se tourner vers nous. Et, le cas échéant, on va dire oui, mais à la condition qu'on puisse faire accélérer la démarche sur le compte d'urgence.

On va se servir de tous les trucs du métier.

Pour le moment, les entreprises ont droit à une réduction de leur remboursement de 20 000 dollars pour un prêt de 60 000 dollars. Pour l’obtenir, elles doivent rembourser complètement leur prêt avant la date limite du 18 janvier 2024.