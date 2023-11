Incapable d’avoir une carte d’assurance maladie avec son véritable marqueur de sexe, Alexe Frédéric Migneault entend prendre les grands moyens pour l'obtenir. Dès le lundi 20 novembre, cette personne non binaire promet de camper aussi longtemps que nécessaire devant les bureaux de la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) à Québec et de cesser de s’alimenter.

Vivement que la RAMQ se décide à faire son travail , lance Alexe Frédéric, 32 ans, originaire de Montréal. En janvier dernier, le directeur de l’état civil a changé sa mention de sexe pour la lettre X , que les personnes trans et non binaires peuvent légalement réclamer depuis 2022 au Québec.

Or, malgré cette reconnaissance officielle par l’État, les ministères et les organismes du gouvernement réfléchissent encore aux moyens d’instituer eux aussi ce changement. Alexe Frédéric n’est donc pas en mesure d’obtenir une carte d’assurance maladie qui témoigne de sa véritable identité.

Il est temps que ça cesse. La RAMQ sait depuis assez longtemps que ça s'en vient, ça. Ils le savent depuis 2021. Là, come on! Ils sont supposés être capables de nous trouver une solution temporaire.

Alexe Frédéric a pourtant envoyé toutes les preuves à la RAMQ , mais cette organisation dit être incapable de produire une carte avec le marqueur de sexe X plutôt que M ou F.

Ce n’est pas la première fois qu’Alexe Frédéric tente de se faire entendre au sujet de cette question. Sa grève de la faim sera sa quatrième en moins d’un an. Chaque fois, de petites percées surviennent, mais le fond du problème n’est jamais réglé.

La première vraie réponse que j'ai eue au mois de mai dernier, c'était que la RAMQ doit évaluer l'importance de recueillir le sexe biologique d'une personne pour assurer ses soins de santé , raconte Alexe Frédéric.

Elle a aussi dit que ses systèmes informatiques ne le permettent pas et que c'est compliqué [...]. Elle m'a dit aussi que ses machines ne permettent pas de l'imprimer.

C'est à se taper la tête sur les murs. Je ne vois rien qui est impossible à délier dans tout ça.

Des centaines de cas

Par courriel, la RAMQ affirme que 359 personnes avaient fait une demande pour obtenir le marqueur de sexe X sur leur carte d’assurance maladie au début de l’automne.

Il faut préciser que la carte d’assurance maladie n’est pas une carte d’identité mais une carte d’accès aux soins et d’identité clinique. Elle permet de s’assurer que les diagnostics, les traitements, etc., sont liés à la bonne personne , écrit la porte-parole Caroline Dupont.

Pour s'adapter aux besoins d'Alexe Frédéric, qui a renoncé à utiliser une carte d’assurance maladie avec le mauvais marqueur de sexe, la RAMQ lui a offert un document temporaire, appelé TT-19, qui est en fait une simple confirmation de son inscription à l’assurance maladie québécoise.

Or, Alexe Frédéric explique que le formulaire TT-19 ne fait que perpétuer les problèmes vécus avec son ancienne carte puisque son numéro d’assurance maladie y figure et est encore lié à son ancien marqueur de sexe.

Autrement dit, du moment qu’Alexe Frédéric utilise le formulaire TT-19, les cliniques médicales voient son ancien marqueur de sexe, et ensuite, tout déboule, que ce soit pour la prise de rendez-vous, les suivis, etc.

Depuis 2022, au Québec, les personnes trans et non binaires peuvent obtenir le marqueur de sexe X auprès du directeur de l'état civil.

Des gens qui n’en ont rien à foutre

Après ça, ça retombe sur mes épaules à moi de corriger les personnes, de rectifier les dossiers, d'apporter les corrections, de donner les explications, de présenter d'autres papiers , explique Alexe Frédéric, une situation exténuante au quotidien, qui lui amène son lot de remarques transphobes .

La plupart du temps, je me heurte à des personnes qui n'en ont rien à foutre, que c'est la première fois qu'elles voient ça.

C'est des conversations totalement inutiles et qui n'ont rien à voir avec les soins de santé dont j'ai besoin, avec les services que je demande [...]. C'est une perte de temps, et moi, ça me fait sentir que je suis dans un milieu hostile.

Malgré les questions de Radio-Canada, la RAMQ ne dit pas quand elle sera capable d’intégrer le marqueur X sur ses cartes.

Elle ne répond pas non plus à la critique selon laquelle le fait de lier le formulaire TT-19 au numéro d’assurance maladie – et donc indirectement à l’ancien marqueur de sexe – est préjudiciable pour les personnes trans et non binaires.

Entre-temps, toute personne ayant déposé une demande pour ajouter un X sur sa carte d’assurance maladie peut utiliser sa carte actuelle pour obtenir les soins et les services dont elle a besoin , écrit Mme Dupont.

Tant et aussi longtemps que le numéro [d’assurance maladie] ne sera pas désexué, ça ne servira à rien , réplique Alexe Frédéric.

Sottises administratives

Pour appuyer ses dires, Alexe Frédéric raconte un incident survenu en mai dernier à l’urgence. À son arrivée, la femme à l’inscription aurait refusé de biffer son ancien marqueur de sexe sur le bracelet d’hôpital.

Devant tout le monde [...], la personne m'a crié : "Je te gage que tu ne me signeras pas ce papier-là qui me dit que tu es une fille?" raconte Alexe Fredéric. Je ne sonne pas comme une fille, j'avais ma barbe, je n'ai pas l'air d'une fille, ça sort d'où, ça?

C'était humiliant. C'était littéralement la personne qui se place entre moi et les médecins que j'ai besoin de consulter!

J'ai vraiment hâte de pouvoir passer à autre chose, d'arrêter de parler de ça. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de le justifier. Je suis pas mal sûr que les autres s'en foutent aussi, et c'est ça, le point , dit Alexe Fredéric.

J’aimerais ça, justement, avoir les documents qui me permettent de juste me fondre dans la foule, juste me permettre d'être moi-même, c'est tout.

Défis importants

Au gouvernement, un comité interministériel travaille depuis des mois afin de produire des orientations qui permettront aux ministères et aux organismes de bien gérer les changements liés au marqueur X.

Or, le cabinet de la ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, est incapable de dire à quel moment ces orientations seront disponibles.

Martine Biron est ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Étendre le marqueur X à l’ensemble des documents d’identification gouvernementaux pose des défis importants. Nous travaillons à trouver des solutions , indique son attachée de presse, Catherine Boucher.

Elle rappelle que c’est l’adoption du projet de loi 2, l’année dernière, qui a justement permis aux personnes trans et non binaires de faire changer leur marqueur de sexe auprès du directeur de l’état civil.