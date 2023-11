Match présaison de la LNH : Halifax n’a pas eu besoin de subvention

Contrairement au gouvernement du Québec, qui versera entre 5 et 7 M$ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec, celui de la Nouvelle-Écosse n’a accordé aucune subvention particulière pour la tenue d’un match présaison à Halifax, en octobre dernier, entre les Penguins de Pittsburgh et les Sénateurs d’Ottawa.

Outre pour la ville gagnante du concours annuel Kraft Hockeyville, commandité par la LNH, les matchs présaison du circuit Bettman présentés dans des marchés neutres sont rares. Les équipes qui choisissent de quitter leur domicile le font généralement pour aller disputer une partie dans une autre ville de leur état ou leur province.

Difficile, donc, de trouver un comparatif à la venue des Kings de Los Angeles à Québec. Surtout que l’équipe passera cinq jours en ville et y disputera deux matchs présaison.

N’empêche, le Scotiabank Center d’Halifax a été le théâtre d’un match présaison en terrain neutre, le 2 octobre, entre les Penguins et les Sénateurs. Les Penguins en ont profité pour passer quatre jours de leur camp d'entraînement à Halifax, ville voisine de Cole Harbour, où a grandi le capitaine Sidney Crosby. Les Sénateurs, quant à eux, devaient déjà venir en Nouvelle-Écosse pour un autre match à Sydney, ville gagnante du concours Kraft Hockeyville.

Ouvrir en mode plein écran Les amateurs de hockey d'Halifax ont également pu assister à un entrainement public des Penguins et leur capitaine Sidney Crosby, le 1er octobre, à la veille du match contre les Sénateurs. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Events East, le gestionnaire du Scotiabank Center, n’a reçu aucun financement pour accueillir le match et, à notre connaissance, aucune demande n’a été faite à cet effet , affirme la directrice des communications, Erin Esiyok, en réponse à une requête de Radio-Canada.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’a accordé aucune aide financière en lien avec la présentation du match, confirme une porte-parole du gouvernement, Ama Lorenz.

Salt Lake City et Québec : la grande séduction

Le député de Lévis et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, n’a pas caché jeudi que la subvention accordée à Québecor pour la venue des Kings de Los Angeles visait à rappeler à la LNH le désir de Québec d’avoir sa propre équipe.

Un désir partagé par la ville de Salt Lake City, en Utah, qui est souvent mentionné comme une destination potentielle de la LNH en cas d’expansion. Propriétaire majoritaire du Jazz de l’Utah, dans la NBA, le milliardaire Ryan Smith a rencontré Gary Bettman à cet effet le printemps dernier.

Ouvrir en mode plein écran Domicile du Jazz de l'Utah, le Vivint Arena, récemment rebaptisé Delta Center, accueille des matchs présaisons des Kings depuis 2021. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

Le Delta Center de Salt Lake City, propriété de Smith, accueille des matchs présaison des Kings depuis trois ans. Le dernier a eu lieu le 5 octobre face aux Sharks de San Jose.

L’événement baptisé Frozen Fury est commandité par l’Utah Sports Commission, un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement de l’Utah et dont le mandat est d’attirer de grands événements sportifs.

Contactée par Radio-Canada, l’Utah Sports Commission n’a pas voulu divulguer le montant de la commandite versée cette année pour l'accueil du match présaison de la LNH. Tout indique toutefois que le montant est largement inférieur à celui versé par Québec.

La plus récente déclaration de revenus de l’Utah Sports Commission pouvant être consultée publiquement, celle de 2021, révèle des dépenses de 618 000 $ en commandite. Un montant divisé cette année-là entre plusieurs dizaines d’événements, dont le match présaison des Kings à Salt Lake City.