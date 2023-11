Un projet pilote pour récupérer les déchets des entrepreneurs de Brome-Missisquoi

La MRC de Brome-Missisquoi est l’une des régions du Québec qui récupère le moins ses résidus provenant des chantiers. Un projet pilote pour implanter des pratiques écoresponsables chez les entrepreneurs pourrait toutefois inverser la tendance.

Depuis 8 mois, ce sont 14 entreprises de la région qui ont choisi d’effectuer le tri des résidus de construction à même les chantiers dans le cadre de ce projet pilote.

Les matières sont entreposées dans différents conteneurs afin de récupérer le maximum de matériaux possibles. Antérieurement, tout était jeté dans un seul bac, ce qui rendait le recyclage difficile.

Tout ça fait en sorte que quand on arrive au centre de tri, il y a tellement de contamination que finalement le recycleur de bois n’est pas capable de recycler le morceau de bois donc ça s’en va à l'enfouissement ou à la valorisation énergétique.

La directrice de ce projet pilote, Anne Joncas, a livré un bilan plus que positif de l’expérience devant des dignitaires réunis à Bromont.

Selon Transport Désourdy, 390 tonnes de résidus des chantiers ont pu être détournées de l’enfouissement, soit 75 % des résidus générés par les entrepreneurs participants. Ils étaient acheminés à un centre de tri temporaire.

Ce chantier souhaite revaloriser les matériaux au lieu de les jeter. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L’entreprise souhaiterait maintenant construire un centre de tri régional permanent pour les entreprises. Rappelons que les écocentres sont surtout destinés aux citoyens plutôt qu'aux entrepreneurs. C'est eux qui en génèrent le plus et finalement, ils n'avaient pas droit au service , remarque Anne Joncas.

Le gouvernement et différents partenaires essaient de trouver des façons de réduire ces quantités-là et le tri sur chantiers est une façon de faire , explique le conseiller en environnement chez Recyc-Québec, Luc Morneau.

Faudrait-il aller plus loin et interdire l'enfouissement de certaines matières? C’est ce que croit Anne Joncas. Le ministère de l’Environnement avait parlé, dans son avant-dernier plan de gestion des matières résiduelles, de bannir l’enfouissement du bois. On ne le fait pas encore aujourd’hui.

Cette dernière croit aussi qu'il faut arrêter la démolition des bâtiments pour favoriser la déconstruction. Le maire de Bromont est de son avis.

Imaginez-vous juste au Québec, à partir de demain, c’est ça que l’on fait. Avez-vous une idée de ce que l’on cesse d’enfouir demain matin? C’est assez incroyable , mentionne le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

Selon les dernières données du gouvernement, seulement 47 % des résidus des chantiers sont recyclés ou valorisés, ce qui est loin de l'objectif de 70 %.

