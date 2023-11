Aide financière de 1,3 M $ à des entreprises touristiques de la Gaspésie et des Îles

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) octroie une aide financière non remboursable qui totalise près de 1,3 M $ à 16 entreprises touristiques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Une jeune entreprise de glamping et d'expérience thermale de Miguasha, ÈST Éco-cabines, bénéficiera de cette aide d'Ottawa. La copropriétaire Louise Landry explique que ces fonds non remboursables permettront de dégager une marge de manœuvre bienvenue pour cette jeune entreprise qui a commencé ses activités en juillet 2020.

Louise Landry est copropriétaire d'ÈST Éco-cabines à Miguasha. Photo : Gracieuseté de ÈST Éco-cabines

Ça enlève une grosse charge, parce qu’au [démarrage] d'une entreprise, on a beaucoup de frais fixes : les hypothèques sont plus élevées et ce qui sort du compte en banque est pas mal plus important , explique l'entrepreneure. Ça va permettre de travailler à différents niveaux, d'offrir de meilleurs salaires ou de réinvestir, parce qu’on a une plus grande fluidité, finalement, dans le modèle d'affaires.

Même réalité pour Manon Côté, copropriétaire de Folies boréales, une jeune entreprise d’accrobranche de Percé qui a commencé ses activités en juin dernier.

Juste notre parc aérien, c’était un bon investissement, et cet argent nous a vraiment permis d’éponger une grande partie de la facture. Si on n'avait pas eu ces sous-là, ça aurait été beaucoup plus difficile , affirme Manon Côté.

Manon Côté est copropriétaire de l'entreprise d'accrobranche Folies boréales à Percé. Photo : Crédit photo: Guillaume Pouliot

Avec dix employés à l’année, l’entreprise encourage les entrepreneurs à déposer leur candidature pour ce genre de soutien financier, même s'il y a parfois plusieurs documents à produire pour déposer un dossier, car le jeu en vaut la chandelle.

Les deux entrepreneures qui profiteront de cette aide financière de DEC s'entendent pour dire que le processus a été très fluide et efficace et que les fonds octroyés ont été versés rapidement, ce qu'elles ont grandement apprécié.

Les seize entreprises sélectionnées par DEC Folies Boréales 100 000$ Domaine Signature 100 000$ Riôtel Percé 100 000$ [ÈST] éco-cabines 100 000$ Riôtel Bonaventure (le Château Blanc de Bonaventure) 100 000$ Hôtel Motel Belle Plage Carleton 100 000$ Hostellerie Baie Bleue 100 000$ Camping au soleil couchant 100 000$ Hôtel Interprovincial (Restaurant Pastali) 100 000$ Motel Fraser 57 700$ Les Chalets de la Mer (Mécanique Guy Caissy) 49 924$ Société de restauration et de gestion de la Nouvelle 28 957$ Café Acadien Bonaventure 100 000$ Le Petit hôtel de la Montagne 100 000$ L’Auberge La Salicorne (Auberge‑Escapades) 100 000$ La Maison du Potier 73 320$ Source : Développement économique Canada pour les régions du Québec

C’est la ministre fédérale Diane Lebouthillier qui a fait l’annonce des entreprises sélectionnées par communiqué jeudi.

Je me réjouis de savoir que les visiteurs profiteront désormais d’attraits touristiques renouvelés aux quatre coins de notre belle région , déclare Diane Lebouthillier.

Le communiqué explique que la pandémie a frappé de plein fouet l’industrie touristique canadienne et que l’aide financière spéciale du DEC sous la forme du Fonds d’aide au tourisme a pris fin en mars 2023. C’est pourquoi le DEC a entrepris des investissements stratégiques en tourisme depuis le printemps dernier.

Le montant octroyé à chaque entreprise sélectionnée est consacré à un projet défini à l'avance auprès de DEC . Pour Folies boréales, il s’agit de contribuer à la construction d'un parcours aérien qui inclura l'élastique pour saut inversé et les équipements de sécurité.

Pour ÈST Éco-cabines, l’aide financière servira à financer les travaux de construction d'une station thermale.