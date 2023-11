Des entreprises manitobaines partent à la chasse aux employés francophones à l’étranger

L’organisation Economic Development Winnipeg emmène 12 entreprises du Manitoba en France et au Maroc pour recruter des employés francophones. Cette mission se déroule dans le cadre d’un événement du gouvernement fédéral appelé Destination Canada Forum Mobilité.

Ce forum existe depuis de nombreuses années, mais c'est vraiment la première fois qu'on a décidé d'emmener une délégation d'entreprises , souligne Annie Henry, directrice principale du développement des talents et de la main-d'œuvre à Economic Development Winnipeg.

On s'est dit que ce serait vraiment intéressant pour avoir plus d'impact et donner encore plus de résultats à nos établissements , ajoute-t-elle.

Sept entreprises seront physiquement sur place tandis que cinq interviendront virtuellement, à distance.

De multiples secteurs d’activités sont représentés : tourisme, nouvelles technologies, restauration, automobile ou encore le transport. De plus, plusieurs poids lourds comme NFI, Skip The Dishes ou encore McDonald’s accompagnent de plus petites pointures comme Avenir IT ou la Assiniboine Park Conservancy.

Des entretiens directement sur place

La délégation manitobaine sera à Paris, en France, les 18 et 19 novembre et à Rabat, au Maroc, les 21 et 22 novembre. Au total, environ 130 postes dans 40 métiers sont à combler, selon Annie Henry.

Sur place, les entreprises feront passer une centaine d'entretiens avec des demandeurs d’emploi qui ont été présélectionnés à l’avance , explique-t-elle. L’objectif, c’est qu’à la fin de la journée, ces employeurs puissent distribuer des offres d'emploi aux personnes qui ont été sélectionnées.

Le vice-président, services à la clientèle de l'Assiniboine Park Conservancy, Trevor Clearwater, estime avoir entre 13 et 15 postes à pourvoir. Même si ces postes ne sont pas spécifiquement bilingues, il espère parvenir à recruter des francophones en France et au Maroc.

Nous voulons soutenir les initiatives globales d'immigration du Canada pour attirer davantage de francophones. On a un manque d’employés qui parlent français au sein de notre organisation. On a donc jugé que cette mission serait une bonne opportunité pour nous , dit-il.

En fin de compte, nous sommes une organisation du secteur du tourisme, le principe de ce que nous faisons est d'inviter les gens à venir au parc ou au zoo et à vivre des expériences. [Avoir] des gens qui parlent français, c'est très avantageux.

Une immigration plus rapide

De son côté, le groupe NFI a plus de 70 postes à pourvoir à Winnipeg, selon Crystal Anderson, responsable de l'acquisition de talents pour l’entreprise. Cependant, ces employés ne doivent pas être bilingues , précise-t-elle.

Reste que, comme beaucoup d’entreprises, trouver de la main-d’œuvre qualifiée a été extrêmement difficile , ajoute-t-elle, pour expliquer pourquoi NFI a décidé de se joindre à cette mission.

Le français est une grande partie de notre histoire et de notre patrimoine et nous reconnaissons qu'avec Destination Canada, leur mission est d'augmenter le nombre de francophones au Canada et parce que nous faisons partie de cette communauté, nous voulons soutenir cette initiative.

Si la mission porte ses fruits, il se pourrait que certains immigrants français et marocains puissent arriver au Manitoba d’ici la fin de l’année. En effet, les travailleurs qualifiés qui seront recrutés viendraient au Manitoba dans le cadre du programme Mobilité francophone.

On a sélectionné ce programme [parce que] c'est un processus d'immigration expéditif, c'est-à-dire que les personnes pourraient venir en aussi peu de temps que deux semaines au Canada, dépendamment du poste. [Globalement] ça peut prendre entre deux et quinze semaines , assure Annie Henry.

Economic Development Winnipeg compte faire un suivi avec les entreprises d’ici la fin de l’année afin de voir quels candidats qui ont reçu des offres d’emploi les ont finalement acceptés et se préparent à venir s’installer à Winnipeg.