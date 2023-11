La Cour fédérale a invalidé jeudi un décret du gouvernement fédéral qui classait les articles en plastique comme étant toxiques en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement.

La Cour a annulé le décret rétroactivement, le déclarant nul et illégal en date de son enregistrement, le 23 avril 2021 , peut-on lire dans le communiqué de la Cour fédérale.

Le tribunal conclut qu’il n’est pas raisonnable de dire que tous les articles fabriqués en plastique sont nocifs parce que cette catégorisation est trop vaste.

Cette décision a des implications directes sur l'interdiction fédérale de six articles en plastique à usage unique, notamment les pailles, les sacs d'épicerie et les contenants de nourriture à emporter.

La Cour fédérale estime donc que le gouvernement a outrepassé ses limites constitutionnelles. Il ne peut réglementer les substances à des fins de protection de l'environnement que si elles sont répertoriées comme toxiques en vertu de la loi , souligne le tribunal.

En juin 2022, le ministre fédéral de l'Environnement avait annoncé le règlement interdisant les plastiques à usage unique.

Cette interdiction a déjà été mise en œuvre en ce qui concerne la fabrication et l’importation de six catégories différentes d'articles ainsi que l’interdiction totale de leur vente et de leur exportation, prévue d'ici la fin de 2025.

L'affaire a été portée devant les tribunaux par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (CURP) et par plusieurs entreprises chimiques qui fabriquent des plastiques.

Avec les informations de La Presse canadienne