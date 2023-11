Six rendez-vous musicaux à mettre à l’agenda M pour Montréal

Marathon, la portion grand public du Festival M pour Montréal se déploie jusqu’à samedi pour une troisième édition.

Même si le terme Marathon pourrait laisser entendre qu’il soit nécessaire de courir très longtemps, il est possible de se déplacer entre les spectacles du festival M pour Montréal au rythme choisi.

Répartis dans une quinzaine de salles de la métropole, plus de 30 concerts destinés à tous s’emboîtent dans la programmation de M pour Montréal qui s’adresse aux membres de l’industrie de la musique. Des découvertes et des valeurs sûres, de Montréal et d'ailleurs, se côtoient dans la ville durant toute la fin de semaine. Voici six bons rendez-vous musicaux de la programmation 2023.

Choses Sauvages

Les Foufounes électriques 16 novembre 23 h

Le groupe montréalais rentre tout juste d’une tournée aux États-Unis avec Bright Light Social Hour. Il présente les chansons de l’album Choses Sauvages II, sorti il y a deux ans sous l’étiquette Audiogram. Le quintette a peaufiné ses présences sur scène et parvient à faire danser même les moins convaincus grâce à un son léché, électro et nu-disco.

Afternoon Bike Ride

Le Théâtre Fairmount 17 novembre 22 h 30

Le trio montréalais composé de Lia Kurihara, David Tanton et Éloi Le Blanc-Ringuette, comme son nom l’indique, produit de la musique envoûtante idéale pour une balade en vélo. Leur 3e album, Glossover, sorti en février dernier a été vivement célébré par la critique. C’est Robert Robert qui complètera la soirée avec la pop vivifiante tirée de son deuxième album, Bienvenue Au Pays, paru en mai.

Sorry Girls

L’Escogriffe 17 novembre 22 h

Le duo montréalais formé d’Heather Foster Kirkpatrick et Dylan Konrad Obront présentera sa pop luxuriante. Ils seront rejoints par le projet jangle-pop britano-colombien Winona Forever et par l’auteur-compositeur-interprète folk canado-allemand, basé à Montréal, Alex Nicol.

Milk & Bone

La Sala Rossa 18 novembre 21 h 30

Les deux moitiés de Milk & Bone, Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin (KROY) ont offert leur troisième album en carrière, Chrysalism, à l'automne 2022. La soirée 100 % féminine du duo sera complétée par la jeune chanteuse pop dee holt, le duo électro rap Cartel Madras originaire de Calgary et l'électro-pop dansante de Virginie B.

Tango Golf Tango

Le Diving Bell Social Club 18 novembre 19 h 30

C’est le lancement d’album du groupe que l’on connaissait auparavant sous le nom de Golden Tribe. Le quatuor psych-pop tropical offre donc sa nouvelle aventure musicale : un album nommé Dark Tropical Express. Ils décrivent leur musique comme étant l’ambiance sonore d’une nuit sombre où Bonnie & Clyde consomment leur amour sur une plage de plastique, entourés de bonobos alors que Montell Jordan les observe à bord d’un OVNI. Difficile d'intriguer davantage. C’est l’intemporel auteur-compositeur, multi-instrumentiste et producteur basé au Pays de Galles, Otto Aday qui complètera la soirée.

Philippe Brach

Le MTelus 18 novembre 20 h

Indétrônable depuis 2014, le singulier Philippe Brach qui a fait paraître son quatrième album Les gens qu’on aime, en mars dernier se ramène à Montréal. Ses spectacles sont toujours déjantés et on doit en profiter, car c’est une espèce rare… Après ses trois premiers albums (La foire et l’ordre en 2014, Portraits de famine en 2015 et Le silence des troupeaux en 2017), il s’était éclipsé de la vie publique durant quelques années. Il faut savoir saisir le moment présent.