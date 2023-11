Sara Dufour ajoute sa voix au concert d’éloges pour Karl Tremblay

D’emblée, la chanteuse dolmissoise, Sara Dufour, lance que Les Cowboys Fringants ont marqué sa vie.

Depuis la première fois qu’elle a vu un de leurs spectacles en 2003, elle a fait la première partie du groupe à huit reprises.

Aujourd’hui, je suis tellement reconnaissante, mais je suis remplie de tristesse.

La mort du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, lui rappelle ses derniers moments passés avec lui à la fin d'octobre lors d’un spectacle intime qu’elle a fait à L’Assomption, où il habitait.

Sara Dufour y a interprété une des rares chansons du groupe que Karl Tremblay a écrite, Pub Royal.

Ça fait trois semaines de ça. Je pense que c’est peut-être le dernier spectacle que Karl a vu. Quand j’ai fini la chanson, il est monté sur scène et il m’a prise dans ses bras , raconte-t-elle, la gorge nouée par l’émotion.

Sara Dufour a fait la première partie des Cowboys Fringants huit fois.

Une inspiration pour l’artiste

Sara Dufour soutient que l’authenticité des Cowboys Fringants et de Karl Tremblay l’inspire dans sa façon d’être une artiste.

Les Cowboys sont toujours restés groundés avec la base. Moi, c’est ça qui me parle. Il y avait quelque chose de beau dans leur manière simple de faire les choses. C’est ce que je veux garder et que j’essaie de m’approprier.

Un autre moment marquant entre Sara Dufour et Karl Tremblay remonte au dernier Festival d’été de Québec, où elle a partagé la scène avec le groupe.

Le premier show que j’ai vu sur les plaines d’Abraham, c’est Les Cowboys Fringants en 2003. À ce moment-là, j’étais loin de me douter que 20 ans plus tard j’allais être avec eux sur scène , se souvient-elle.

Au-delà d’avoir joué devant la plus grande foule de sa carrière, c’est la sincérité de l’accueil de Karl Tremblay qui a marqué l’artiste jeannoise.

Son côté chaleureux. Quand il te prend dans ses bras, tu sens que c’est vrai. Il me laisse la simplicité et l’authenticité. Ça ne sert à rien d’essayer d’être quelqu’un d’autre et d’essayer d’en faire plus. On est qui on est , se dit maintenant Sara Dufour.

D'après une entrevue de Julie Larouche