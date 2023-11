C’est une première dans la NBA, en plus de la saison régulière, les équipes disputeront également un tournoi intrasaison. Il s'agit d'une compétition inspirée d'un format qu'on voit régulièrement au soccer, survient après des années de réflexion de la ligue.

Alors que Toronto s’apprête à faire son entrée dans la compétition face à Boston ce soir, voici ce qu’il faut savoir sur ce tournoi.

Qui participe?

Ouvrir en mode plein écran Les Lakers de LeBron James cumulent pour l'instant deux victoires en deux matchs de la Coupe NBA (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Mark J. Terrill

Les 30 équipes de NBA participent à ce tournoi, qui se dispute en même temps que la saison régulière. Les franchises ont été divisées en six groupes de cinq équipes par tirage au sort en fonction des résultats de la saison dernière. Il y a trois groupes pour la Conférence de l'Est et trois groupes pour la Conférence de l'Ouest.

Groupe A de l’Est : 76ers de Philadelphie, Cavaliers de Cleveland, Hawks d’Atlanta, Pacers d’Indiana, Pistons de Detroit

Groupe B de l’Est : Bucks de Milwaukee, Knicks de New York, Heat de Miami, Wizards de Washington, Hornets de Charlotte

Groupe C de l’Est : Celtics de Boston, Nets de Brooklyn, Raptors de Toronto, Bulls de Chicago, Magic d’Orlando

Groupe A de l’Ouest : Grizzlies de Memphis, Suns de Phoenix, Lakers de Los Angeles, Jazz de l’Utah, Trail Blazers de Portland

Groupe B de l’Ouest : Nuggets de Denver, Clippers de Los Angeles, Pelicans de la Nouvelle Orléans, Mavericks de Dallas, Rockets de Houston

Groupe C de l’Ouest : Kings de Sacramento, Warriors de Golden State, Timberwolves de Minnesota, Thunder d’Oklahoma City, Spurs de San Antonio

Comment ça se déroule?

Ouvrir en mode plein écran Le tournoi des Spurs de Victor Wembanyama a mal débuté avec deux défaites en deux matchs. Photo : usa today sports via reuters con / Daniel Dunn

Le tournoi se divise en deux parties. D’abord la phase de groupe, et la phase éliminatoire.

Les équipes de chaque groupe doivent s’affronter. Chaque équipe dispute donc quatre matchs : deux à domicile et deux à l’extérieur.

Les Raptors, par exemple, reçoivent les Celtics de Boston ainsi que les Bulls de Chicago et jouent à Brooklyn et à Orlando lors de la phase de groupe.

Les équipes qui terminent avec le meilleur bilan de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe.

Il y a six groupes, donc six qualifiés. En plus, les meilleur deuxièmes de la Conférence Est et de la Conférence Ouest sont repêchées. Ce qui signifie donc que 8 équipes disputent la phase à élimination directe.

La phase à élimination directe se décline en quart de finale, demi-finale et finale. À noter que le dernier carré se dispute en terrain neutre à Las Vegas.

Quand le tournoi se dispute-t-il?

Ouvrir en mode plein écran Les Warriors de Stephen Curry ont déjà disputé deux matchs de la Coupe NBA. Bilan : une victoire et une défaite. Photo : Getty Images / Adam Glanzman

Le tournoi est déjà commencé. Les matchs de groupe de la Coupe NBA se disputent les mardis et vendredis du mois de novembre.

Si les premières rencontres ont eu lieu le 3 novembre, les Raptors sont les derniers à entrer en lice. Toronto fait ses débuts ce vendredi 17 novembre. Les dernières rencontres sont programmées pour le mardi 28 novembre.

Les quarts de finale sont prévus les 4 et 5 décembre, les demi-finales le 7 décembre avant la finale le 9 décembre.

La compétition se dispute en même temps que la saison régulière. D’ailleurs, les matchs du tournoi comptent pour le championnat, à l’exception de la finale.

Qu’est-ce qu’il y a à gagner?

Ouvrir en mode plein écran La Coupe NBA apporte un enjeux supplémentaire en ce début de saison. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Arlyn McAdorey

Tout d’abord, il a cette Coupe NBA à gagner. Pour les joueurs, c’est aussi un moyen d’entrer dans l’histoire puisque les vainqueurs de 2023 seront les premiers à soulever le trophée.

Il y a aussi un titre qui sera délivré au meilleur joueur du tournoi.

Les joueurs vont également toucher des primes.

Les gagnants empochent 500 000 $US

Les finalistes empochent 200 000 $US

Les joueurs éliminés en demi-finales empochent 100 000 $US

Les joueurs éliminés en quart de finale empochent 50 000 $US