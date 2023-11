Le Flexibus déployé à L’Ancienne-Lorette et à Saint-Augustin-de-Desmaures

Dès lundi prochain, deux nouvelles zones seront desservies par le service de transport en commun sur demande du RTC. L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures seront désormais sur la route du Flexibus.

Fiers de cette alternative de choix , les représentants de la Ville de Québec souhaitent ainsi répondre aux besoins de ces deux nouveaux secteurs.

Le Flexibus est devenu une alternative efficace à l’utilisation de la voiture pour les déplacements de proximité dans les zones où il est offert, et nous sommes confiants que les résidents de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures vont rapidement l’adopter et l’intégrer à leurs habitudes de déplacement , a affirmé la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche.

Améliorer la mobilité partout , dit le maire Marchand

Cette expansion du service s’inscrit dans une volonté d’améliorer la mobilité sur l’ensemble du territoire de ville , a fait savoir le maire de Québec, Bruno Marchand, lors de la conférence de presse.

Pour les gens de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, on propose des façons de se déplacer faciles, peu coûteuses et à eux d’en faire le choix. Mais on regarde sur la base des trois précédentes zones […] ça marche, et ça marche bien.

En effet, le service de Flexibus dessert depuis mars 2022 trois secteurs de la grande agglomération de Québec. Jusqu’à maintenant, plus de 235 000 déplacements ont été réalisés par l’intermédiaire de ce service dans les zones où le service est offert.

Secteurs déjà desservis par Flexibus Nord-Est de Québec : Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Notre-Dame-des-Laurentides

Nord-Ouest : Val-Bélair et Loretteville

Est de Beauport : Courville et Montmorency

Nord de Beauport : Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Pour la mise en place de ces nouvelles zones desservies, quatre véhicules s’ajoutent à une flotte totale de 15 véhicules.

En 2024, le RTC prévoit aussi offrir des déplacements en Flexibus dans les secteurs de l’anse au Foulon et du Cap-Diamant.

Ouvrir en mode plein écran Les services du Flexibus représentent 1% de l’achalandage annuel au RTC. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Le budget total de ce projet, incluant l’expansion en 2024, est de 17,9 millions de dollars sur 5 ans.

Juneau et Pageau ravis

Les maires de L'Ancienne-Lorette, Gaétan Pageau et de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau sont ravis que leurs municipalités soient desservies plus tôt que prévu par le service du RTC.

Le Flexibus permettra aux Lorettains de faire des déplacements simples, rapides et confortables dans tout le secteur de L’Ancienne-Lorette et Champigny et aussi d’accéder à tout le réseau du RTC via le Terminus Les Saules , a précisé le maire Gaétan Pageau, qui s'attend à une bonne réponse de sa population.

Ce nouveau service, qui couvre tant les zones résidentielles qu’industrielles et commerciales, suscitera à coup sûr non seulement l’intérêt des utilisateurs actuels du RTC, mais aussi celui de nombreux nouveaux usagers dont les déplacements seront grandement facilités , a souligné de son côté Sylvain Juneau, qui espère également que ce nouveau service permettra d'alléger le transport adapté du RTC, le STAC, bien utilisé dans ce secteur.

Le RTC pourra éponger le déficit anticipé

Questionnée à ce sujet durant la conférence de presse, la présidente du RTC confirme que son organisation sera en mesure d’éponger les 30 millions de dollars de déficit anticipé pour l'an prochain. On a eu une confirmation de 27, 6 millions de dollars , a fait savoir Maude Mercier Larouche.

La présidente du RTC a indiqué que cette somme va provenir de l'aide d'urgence de 400 millions de dollars annoncée en mars dernier par le gouvernement.

Maude Mercier Larouche a toutefois rappelé que la bataille n'est pas gagnée pour les années suivantes en faisant notamment référence à l'électrification de la flotte d'autobus, exigée par le gouvernement dans les prochaines années.