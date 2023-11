La fiabilité volatile d’ascenseurs fonctionnels éveille l’anxiété d’Ontariens en situation de handicap car ils en dépendent pour faciliter leurs déplacements et leurs permettent de garder une certaine autonomie. Ils souhaitent que les espaces publics soient entretenus en gardant en tête les besoins cruciaux de mobilité des plus vulnérables.

Jennifer Marr vit avec une paralysie cérébrale qui affecte sa mobilité. Pour elle, un ascenseur en service n’est pas un luxe, mais une nécessité pour ses déplacements routiniers. Elle ne peut pas marcher de longues distances et se déplace à l'aide de son fauteuil roulant qui ne peut être utilisé dans un escalier mécanique.

[L’ascenseur] est littéralement la porte de notre logement. Comment quelqu'un se sentirait-il si on lui fermait la porte au nez ?

L’autonomie, une surcharge administrative

Une fois hors de son appartement situé au centre-ville de Toronto, le parcours du combattant de Mme Marr commence.

Il n’y a pas de sortie spontanée avec ses amis, au restaurant ou au centre commercial, dit-elle. Certaines pharmacies sont souvent sur plusieurs étages et sans ascenseur, ce qui complexifie son magasinage, renchérit-elle.

Elle confie avoir développé une anxiété face à la préparation requise avant une activité externe.

Mme Marr reconnaît toutefois que certains services font des efforts d'accessibilité et de communication, dont la Commission de transport de Toronto (CTT). Les usagers peuvent vérifier l'état de fonctionnement des ascenseurs et escaliers roulants du réseau de transport public au téléphone et en ligne.

Elle accuse subir une surcharge mentale face à la charge administrative qu’implique ses déplacements, anodins voire routiniers pour les personnes sans enjeux de mobilité.

De plus, le manque de considération des personnes handicapées dans l’espace public entraîne un sentiment d’exclusion d’être vue comme moins que rien , glisse-t-elle.

La jeune femme constate que bien des préjugés envers les corps handicapés persistent. Selon elle, trop souvent, les personnes en situation de handicap sont faussement associées à l'image de personnes qui restent à la maison toute la journée à regarder la télévision , assistées par du personnel auxiliaire en santé.

Anthony Frisina est bénévole pour l'organisme Ontario Disability Coalition (ODC). Ce résident de Hamilton se déplace en fauteuil roulant depuis qu'il a 12 ans. Il observe, lui aussi, que les enjeux d'accessibilité sont une source de stress et de frustration.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Frisina affirme qu'il faut informer les les citoyens des pannes d'ascenceurs via un site web ou des messages textes. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Anthony Frisina

C'est au petit bonheur la chance. L'ascenseur est toujours en panne à un moment inopportun.

Imaginez que vous soyez à la maison et que vous n'ayez pas la possibilité d'aller faire vos courses ou même de revenir à la maison parce que l'ascenseur ne fonctionne plus ? , interpelle M. Frisna.

Désormais, Mme Marr habite au quatrième étage d’un immeuble à deux ascenseurs, mieux préservés que dans son précédent logement où elle vivait au 13e étage avec la crainte chronique que l’un des deux ascenseurs tombe en panne, ce qui était souvent le cas.

On ne devrait pas se battre pour ce qu’on mérite.

L’exception devrait confirmer la règle

Il est préférable que la société comprenne mieux la nécessité de créer un environnement de vie inclusif et accessible et qu'elle s'engage à le faire , déclare Hannah Lee, avocate à l’ARCH Disability Law Center, une clinique juridique qui se spécialise dans les droits des personnes ayant un handicap.

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) D’ici 2025, le gouvernement Ford s’est engagé à appliquer une série de mesures afin de rendre tous les bâtiments publics et privés de la province accessibles aux personnes en situation de handicap.

Souvent on cherche la validation [des handicapés] à la fin en disant "regardez, regardez ce que nous avons fait. C'est pour vous !", plutôt que de nous consulter en amont du développement d’infrastructures publiques , regrette M. Frisina.

Selon lui, la société devrait prioriser l’inclusion et non pas concevoir l'accessibilité comme une adaptation après coup.

De son côté, Mtre Lee estime que les normes en place sont insuffisantes. Les aléas d’accessibilité des personnes en situation de handicap devraient être une préoccupation des citoyens et des gouvernements.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même

À force de frustrations, M. Frisina et Mme Marr ont chacuns développés leur propre plan d’urgence, comme le font beaucoup de personnes handicapées qui ne font plus confiance à l'accessibilité des espace publics.

En cas de pépin, tous deux peuvent compter sur des proches et des voisins.

Mme Marr a notamment pris les devants. Elle a informé les pompiers locaux de son handicap moteur en cas d'incendie dans son édifice.