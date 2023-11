La St-Jean de Kapuskasing ne craint pas Mariana Mazza

Quatre ans après un passage controversé à Hearst, l'humoriste Mariana Mazza s'arrêtera à Kapuskasing, la ville voisine, pour le Festival de la St-Jean 2024.

Note de la rédaction : Le festival de St-Jean de Kapuskasing utilise cette orthographe, plutôt que Saint-Jean.

Lors de son passage à Hearst en février 2020, Mariana Mazza avait soulevé l'ire de certains spectateurs, qui s'attendaient à voir son spectacle Femme ta gueule.

L'humoriste, après avoir pris le pouls de la salle à main levée, avait plutôt lu, à partir de notes sur son cellulaire, son prochain spectacle. La décision était loin d'avoir fait l'unanimité, et plusieurs spectateurs ont demandé à être remboursés.

L'humoriste leur a même répliqué sur Facebook.

Son passage avait donné lieu à des commentaires passionnés sur la page Facebook de l'artiste, notamment celui-ci de la sœur de Sylvie Fontaine

Sylvie Fontaine était au spectacle, et elle n'en garde pas de bons souvenirs.

Quand c’est un rodage, tu ne paies pas le plein prix, tu vas payer un prix moindre puis tu acceptes que ce soit drôle ou que ce ne soit pas drôle , scande-t-elle, stipulant avoir été flouée .

Dénik Dorval, le directeur général du Centre régional de Loisirs culturel de Kapuskasing, l’organisme qui pilote le Festival de la St-Jean de Kapuskasing a eu vent du mécontentement.

Il assure être très à l'aise de compter sur elle.

Là, elle est en mode gala, ce n’est pas du rodage, ça va être vraiment de présenter un numéro original qui va vraiment faire rire les gens. Un gala on donne à peu près 20 minutes pour faire leur numéro , lance M. Dorval.

Il croit qu’elle va peut-être rebondir et donner un des meilleurs numéros qu’elle a donnés dans le Nord de l’Ontario.

Marc-André Longval était aussi spectacle de Mariana Mazza à Hearst.

Il n’a pas demandé de remboursement et il compte se rendre à la St-Jean de Kapuskasing en juin prochain.

Paquet, Gélinas, 2Frères et les autres

Dénik Dorval a sondé son public pour prendre leur pouls sur ceux et celles qu’ils aimeraient voir pour la soirée d’humour, le vendredi 14 juin, et la soirée tout en musique, le lendemain.

L’humoriste le plus demandé c’était Dominic Paquet dans nos sondages et les artistes les plus demandés c’était 2Frères et Reney Ray, puis c’est exactement ce qu’on donne aux gens qui viennent au Festival , nous confie Dénik Dorval dans un entretien virtuel.

Dominic Paquet s'ajoute donc à Marianna Mazza, Jean-Claude Gélinas, Rachelle Élie, et aux humoristes locaux Guy Morin et les Fils du Nord pour ce 2e gala d'humour en autant d'années à la St-Jean de Kapuskasing.

Reney Ray a récemment remporté le prix coup de cœur du public au dernier Gala des prix Trille or, récompensant le meilleur de la musique francophone de l'Ontario, de l'Ouest et des Territoires.

Jointe par téléphone, Reney Ray a bien hâte de réchauffer la scène pour 2Frères le samedi dans son patelin natal. C'est un groupe qu’elle connaît bien parce qu'elle a écrit trois chansons pour eux.