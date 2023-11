Le rapport sur le prix de l’essence bientôt mis à jour

La Régie de l’énergie mettra à jour le rapport de surveillance du prix de l’essence en Gaspésie d’ici la fin de l’année.

Cet organisme a précisé par courriel qu’il a repris les efforts de vigilance qui avaient été instaurés en 2019 à la demande de la Ville de Gaspé et de quelques MRC de la région.

Le rapport qui avait suivi à l’époque concluait par exemple qu’en 2019, les automobilistes gaspésiens payaient plus cher leur essence comparativement aux autres automobilistes de la province.

On pouvait lire dans la conclusion que les détaillants gaspésiens profitaient en moyenne d’une marge au détail de 9,4 ¢ le litre, comparativement à 4,8 ¢ pour l’ensemble du Québec.

C'est une bonne nouvelle que la Régie de l'énergie s'intéresse enfin au prix de l'essence, au-delà de surveiller à distance avec un grand bras de distance , souligne le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui aimerait cependant que le problème soit réglé une fois pour toutes.

Ils veulent aller encore un peu plus loin, donc en soi, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas comme si le Bureau de la concurrence démantelait un possible cartel, mais c'est au moins une avancée intéressante.

Selon la CAA , jeudi, le prix à la pompe moyen en Gaspésie et aux Îles s'établissait à 1,73 $ le litre. Le prix réaliste, selon l’organisme, devrait être près de 1,67 $. L’écart est donc de 6 ¢ le litre en défaveur des automobilistes.

Publicité

La CAA suggère sur son site Internet d’attendre avant de faire le plein d’essence.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, dit aussi avoir fait une demande au ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie pour qu'il exige que la Régie s'intéresse à la péninsule. Le ministre Pierre Fitzggibon a par ailleurs constaté un écart notable entre les marges encaissées par les détaillants à Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches par rapport aux autres régions et a demandé à la Régie de se pencher sur cette question.

L'été dernier, Stéphane Sainte-Croix et sa collègue de Gaspé ont demandé au Bureau de la concurrence de se pencher sur le prix de l’essence vendue en région. Cet organisme a répondu qu'il manquait de preuves pour déterminer s'il y a une fixation frauduleuse du prix de l'essence en Gaspésie.