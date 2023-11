Le fils d’une Winnipégoise tuée dans l’attaque du Hamas ému par le soutien des Canadiens

Le fils de l’humanitaire canado-israélienne Vivian Silver tuée lors des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre se dit ému par le soutien qu’ont manifesté les Canadiens envers sa mère. Les proches de la travailleuse humanitaire croyaient qu'elle était retenue en otage par le mouvement palestinien.

En amont des funérailles de Mme Silver qui ont eu lieu jeudi en Israël, son fils, Yonatan Zeigen, déclare que sa famille et lui se sont sentis soutenus par la population et le gouvernement du Canada.

Je pense que la plupart des gens souhaitent que leur mort ait un sens, leur vie aussi.

M. Zeigen espère que la mort de sa mère fera partie d'un nouveau mouvement, d'un changement de paradigme .

Selon lui, les funérailles de sa mère lui donneront un certain sentiment de paix. Il estime toutefois que cela demeurera incomplet tant que nous n'aurons pas la paix dans la région .

Bientôt un rassemblement en l'honneur de Vivian Silver à Winnipeg

Selon le président de la Jewish Federation of Winnipeg, Gustavo Zentner, son organisation planifie un rassemblement dans la capitale manitobaine en souvenir de Vivian Silver avec sa famille et plusieurs organismes communautaires.

Il n’a toutefois donné aucun détail sur le lieu et le moment auxquels se tiendra le rassemblement. M Zentner souligne que l'organisation souhaite donner aux amis et à la famille de Mme Silver le temps de se rendre à Winnipeg au besoin.

Nous souhaitons également créer un programme qui inclura les personnes qui ont travaillé avec Vivian, des personnes dont la vie a été influencée positivement par le travail de Vivian, tant en Israël qu'ici à Winnipeg , indique M. Zentner.

Une vie consacrée à l’humanitaire

Vivian Silver est arrivée en Israël en 1973, peu de temps après la guerre du Kippour. Elle s'est installée dans le kibboutz Be'eri parce que disait-elle, vouloir faire partie d’une solution pacifique au conflit israélo-palestinien .

Membre active de plusieurs groupes humanitaires, elle a cofondé le mouvement Women Wage Peace, qui milite pour la fin du conflit israélo-palestinien et pour l'implication des femmes dans le processus de paix.

Elle était aussi co-présidente-directrice générale du Negev Institute for Strategies of Peace and Development, un organisme qui réunit des personnes arabes et juives pour créer une société commune dans laquelle les deux parties vivent ensemble tout en préservant leurs identités et leurs cultures.

La mère de Yonatan Zeigen était aussi bénévole auprès de l’organisme Road to Recovery qui jusqu’à tout récemment transportait des Palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens.

Ouvrir en mode plein écran Vivian Silver, une humanitaire de Winnipeg qui vit en Israël depuis des années, est morte lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Photo : Yonatan Zeigen

Lundi, la famille de Vivian Silver, qui est née et grandie à Winnipeg, a confirmé que les restes de la femme de 74 ans avaient été retrouvés dans le kibboutz où elle vivait. Cette communauté est à quelques kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza.

Au début du mois, M. Zeigen a pu se rendre chez sa mère, dans le kibboutz Be'eri. Tout était en cendres , mais il a tout de même pu y récupérer quelques petites sculptures.

Je ne sais pas quand ils ont extrait les restes de la maison, était-ce durant les premiers jours, avant que qui que ce soit n’entre [au kibboutz] ou l'avons-nous manqué? Je ne sais vraiment pas , affirme-t-il.

Durant le temps qui s'est écoulé entre les attaques contre Israël et la confirmation du décès de Mme Silver, cette dernière était considérée comme enlevée. Ses amis et sa famille la croyaient vraiment en vie. Son téléphone avait été géolocalisé à Gaza.

Avec les informations d’Adrienne Arsenault et Zubina Ahmed