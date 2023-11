La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau réclame de meilleurs services de la part de Québec

La Municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-de-la-Gatineau lance un cri du cœur au gouvernement du Québec, alors que les services gouvernementaux offerts dans la région se sont détériorés, selon un rapport indépendant.

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau demande ainsi la mise sur pied d’un projet pilote afin d’améliorer la qualité des services offerts sur son territoire qui regroupe 17 municipalités.

Dans le rapport commandé par la MRC , une consultante externe dresse un portrait peu reluisant des services offerts par Québec en matière de solidarité sociale, d’aide à l’emploi et d’aide aux entreprises.

On a parlé à des citoyens et à des intervenants qui nous ont dit que les services publics ne sont plus au rendez-vous dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau , explique la consultante, Martine Morissette, qui a plus de 30 ans d’expérience en offre de services au sein des carrefours jeunesse-emploi.

Un avis que partage la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau, Sophie Beaudoin. Elle affirme que son organisme doit répondre à de nombreuses demandes, alors qu’elles devraient normalement être dirigées vers les services du Québec.

L’an passé, il y a 325 personnes qui se sont présentées [à notre bureau] pour demander de l’aide , dit-elle.

Elle croit que la province est centrée sur la tâche plutôt que d’être centrée sur les besoins des gens .

La préfète de la MRC , Chantal Lamarche, affirme que des travailleurs intéressés à s’établir dans la région vont souvent repartir à défaut d’être accompagnés correctement par la province.

On a des gens qui reviennent dans la région, qui ont 50 ans, qui veulent travailler et ils n’ont aucun service pour les orienter

Elle veut que les citoyens soient traités comme ailleurs, [et croit qu’ils ont] le droit aux services d'aide à l'emploi, sociaux et aux entreprises.

Un projet pilote pour régler la situation

La MRC veut améliorer les services offerts aux citoyens par le biais d’un projet pilote.

On veut que tous aient accès à des services de proximité, de qualité et en quantité suffisante , indique la consultante, Martine Morissette.

Pour ce faire, la MRC demande à la province de cesser de permettre aux agents desservant la région de télétravailler. La préfète, Chantal Lamarche, veut que trois employés soient sur place au bureau de Maniwaki, dont un gestionnaire.

Ouvrir en mode plein écran La préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, critique le fait que souvent aucun service n'est disponible au bureau de Maniwaki de Services Québec. Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

La MRC aimerait également obtenir 500 000 dollars par année pour réaliser des projets complémentaires à ceux de la province, en plus de la création d’un comité spécifique à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Ce comité serait chargé [d’]assurer une vigie sur les services et [de] pouvoir développer une offre de services aux couleurs locales , note Martine Morissette.

Une situation similaire dans d’autres MRC

D’autres seraient confrontés aux mêmes difficultés que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, croit la préfète.

On a l’appui des préfets dans l’Outaouais. J'ai l'appui d'autres MRC au Québec. Il faut que ça change , soutient Chantal Lamarche.

Elle croit que d’autres MRC iront prochainement de l’avant avec des demandes similaires à celle de la Vallée-de-la-Gatineau.

De son côté, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec reconnait que le modèle d’organisation dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est le même dans d’autres régions.

Une porte-parole a déclaré par courriel que le ministère est en train d’étudier le rapport commandé par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et dit être à l’écoute de ses préoccupations et sensible aux enjeux de la clientèle .

La province rappelle que des sommes provenant du Fonds de développement du marché du travail ont été investies. Elle ajoute avoir pris des actions pour développer les relations partenariales avec les différents acteurs du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Avec les informations de Laurie Trudel et Amadou Barry.