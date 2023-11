Retour des voyages à l’étranger pour les élèves du Conseil scolaire francophone

Les voyages à l’étranger pour les élèves de la 12e année au Conseil scolaire, qui avaient été annulés depuis le début de la Covid-19, sont au programme de certaines écoles, mais sous un nouveau format. Alors que les élèves avaient auparavant la possibilité de voyager en Amérique du Sud, au Japon ou en France, ils seront maintenant jumelés avec une école française.

Claudya Leclerc, Nicolas Gauthier et Eyla Payne font partie des finissants de 2017 qui ont pu voyager au Guatemala avec le Conseil scolaire francophone. Les voyages sont annulés depuis 2020.

Citant des enjeux financiers, les documents de présentation du Conseil scolaire francophone expliquent que ce dernier n'organisera plus de voyage de groupe composé de jeunes provenant de différentes écoles. Dorénavant, chaque école organisera son propre voyage. Les jeunes devront être hébergés dans des familles d’accueil.

Le financement des voyages change également radicalement. Alors que le conseil scolaire avait déboursé un peu plus d'un-demi million de dollars pour les voyages en 2019, « le CSF n'a, pour l'instant, pas de montant alloué pour les échanges. Cependant, une proposition sera faite pour aider certaines familles », a répondu par écrit la responsable des communications Pascale Cyr.

Elle ajoute que le financement devra se faire par des campagnes financières, les associations de parents et les contributions des élèves.

Cinq écoles du CSF souhaitent participer au programme de jumelage et des écoles de l’Académie de Nantes ont été identifiées. L'école Victor-Brodeur de Victoria qui est la seule à avoir proposé un voyage l'an dernier, poursuit ses échanges. Les écoles intéressées doivent maintenant entamer les discussions pour régler les derniers détails.

Le nom des écoles choisies pour un jumelage éventuel avec la France sera présenté au CA du CSF le samedi 18 novembre.

Le voyage à l'étranger, un outil de rétention des élèves

Cette année, le nombre d’élèves continue de baisser, mais la diminution est moins prononcée que l’année scolaire précédente. Il y a en tout 6207 élèves inscrits au CSF, c’est-à-dire 56 de moins qu'en 2021-2022. En 2020-2021, la diminution était de 170 élèves.

Le nombre d’élèves du secondaire, de la 8e à la 12e année, a toutefois augmenté de 162 élèves. Les baisses les plus marquées sont constatées en maternelle, première, deuxième, quatrième et cinquième année.

Malgré tout, les activités comme les voyages à l’étranger font partie des outils de rétention des élèves au secondaire. Lors de la dernière entrevue qu’il a accordée à Radio-Canada, le 28 novembre 2022, l’ancien directeur général Michel St-Amant le confirmait et avait indiqué que les voyages n’étaient que mis en suspens.

« Incroyable, inoubliable »

Blanche Monabeka et Claudya Leclerc ont toutes les deux eu la chance de voyager en 12e année avec un groupe d’élèves, en 2017.

Six ans après son voyage au Costa Rica avec des élèves du CSF, Blanche Monabeka parle encore de son expérience.

Blanche, finissante de l’école Gabrielle-Roy de Surrey, s’est rendue au Costa Rica et Claudya, de l’école des Pionniers-de-Maillardville, est allée au Guatemala.

Incroyable, inoubliable. C'était vraiment un une expérience que je ne vais jamais oublier. Je parle encore de cette expérience aujourd'hui.

Pour Claudia Leclerc, le voyage du CSF au Guatemala aura été le moment le plus fort de son parcours scolaire.

Pour Claudya, qui travaille auprès d’adolescents avec des enjeux sociaux, ce voyage a été le moment le plus fort de son parcours scolaire au CSF. Selon elle, il a influencé ses choix de carrière. Voir comment d'autres personnes voient la vie, différentes perspectives, m'ouvrir au monde, ça m'a vraiment donné une belle ouverture , raconte la jeune adulte. Elle ajoute que de découvrir une autre culture et langue a même renforcé sa fierté envers sa propre langue et la culture francophone.

Claudya Leclerc est convaincue que ce genre d’initiative maintient les élèves au CSF . On se sentait quand même chanceux d'avoir cette opportunité-là, on réalisait que ce n'était pas une opportunité facile. J'ai plein d'amis qui sont restés au CSF en grande partie à cause des opportunités parascolaires puis du voyage.

Ravies du retour des voyages

Même si elle est très reconnaissante d’avoir pu rencontrer des jeunes d’autres écoles du CSF avec qui elle est encore amie aujourd’hui, Claudya se réjouit du retour des voyages à l’étranger, quel que soit le format.

Je pense à 1000 % que ça va juste apporter du bien aux jeunes de pouvoir voyager, surtout postpandémie, de pouvoir ressortir voir le monde, puis explorer d'autres pays.