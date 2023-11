Gaza : un groupe veut poursuivre des élus fédéraux pour complicité de « crimes de guerre »

D'autres voix s'élèvent pour demander à Ottawa d'exiger un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Centre international de justice pour les Palestiniens, qui regroupe notamment des avocats, souhaite poursuivre des élus fédéraux pour ce qu'il estime être une « complicité de crime de guerre ». Dans la région, la ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, fait partie des élus visés, tout comme le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, et le ministre de la Justice, Arif Virani.

Selon le regroupement, Ottawa a la responsabilité d'intervenir dans ce conflit. Les avocats [ont remis] l'avis d'intention d'intenter des poursuites aux bureaux compétents de Toronto, Montréal, Sherbrooke et Ottawa , peut-on lire dans un communiqué.

Le directeur général d'Actions interculturelles à Sherbrooke, Mohamed Soulami, appuie cette démarche. On est pacifique, on est pour la paix et on n'est pas pour la guerre.

Ce dernier s'est rendu au bureau de la députée Marie-Claude Bibeau, en début d'après-midi, avec le Regroupement de citoyens afin d'y déposer une copie de la lettre du Centre international de justice pour les Palestiniens.

De voir des atrocités comme ça qui se font sous nos yeux, contre des civils, contre des femmes, contre des enfants en mettant à la poubelle les droits humains, si ça continue, ça devient une complicité.

Contactée par Radio-Canada, la ministre Marie-Claude Bibeau n'était pas disponible pour commenter ce dossier.

Rappelons qu'environ1200 personnes ont été tuées en sol israélien depuis une attaque menée par la branche armée du Hamas le 7 octobre dernier.

En riposte, le Hamas palestinien indique que les bombardements israéliens ont tué 11 500 personnes dans la bande de Gaza.