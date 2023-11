Une nouvelle certification pour les producteurs de bœuf du Québec

Le bœuf du Québec sera dorénavant plus facile à identifier. Les Producteurs de bovins du Québec viennent de dévoiler leur nouvelle certification, Boeuf du Québec, en marge de leur colloque à Drummondville.

La certification exige que 100 % des animaux proviennent de fermes du Québec et qu’au moins 85 % d’entre eux soient nés au Québec. Pour l'obtenir, le demandeur devra prouver qu’il respecte les critères de provenance de la viande.

C'est une marque de certification collective. L'objectif est d'identifier facilement d'où vient la viande et de s'assurer que ça vient du Québec et que c'est une viande de qualité.

Le géant de l'alimentation Sobey's est un des premiers à s'associer à cette certification, tout comme la propriétaire du Groupe Adel, un abattoir situé Sainte-Luce.

On le sait, c'est vraiment dans la démarche gouvernementale de pouvoir s'approvisionner de façon locale et surtout de s'assurer de la traçabilité des viandes qui viennent du Québec, donc on est très fiers. On pense que, pour le consommateur, c'est une façon de le rassurer.