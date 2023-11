Québec conclut un accord sans cible précise avec les médecins spécialistes

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, et le président de la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, ont dévoilé jeudi une entente de principe visant à « améliorer l’accès aux médecins spécialistes ».

Selon nos informations, quelques centaines de médecins, en particulier ceux qui travaillent en cabinet privé, devront offrir quelques heures par semaine, que ce soit pour une garde à l’urgence, des suivis de patients post-hospitalisation ou pour prendre en charge des patients qui attendent un examen.

La contribution de ces médecins qui ne pratiquent pas dans un établissement du réseau sera définie par les activités médicales particulières (AMP) selon les besoins locaux, régionaux et nationaux , précise le communiqué.

Des modalités seront négociées spécialité par spécialité, au plus tard d’ici novembre 2024.

825 000 patients en attente

Entre-temps, 825 000 patients figurent sur la liste d’attente pour une consultation auprès d’un médecin spécialiste.

Il s’agit d’une hausse de plus de 50 % depuis le début de la pandémie, en 2020. C'est sans compter la proportion de patients considérés hors délais , qui est passée de 35 % à près de 60 %.

Que ce soit pour consulter un dermatologue, un allergologue-immunologue, un gynécologue ou un gastro-entérologue, les patients sont plus nombreux qu’avant à attendre et doivent patienter plus longtemps dans la plupart des spécialités.

Le ministère de la Santé prend soin de diffuser publiquement ces données dans son « Tableau de bord » depuis quelques mois.

Lors de la présentation de son projet de loi mammouth en santé, au mois de mars dernier, le ministre Dubé s’était demandé à quelques reprises s’il était normal d’avoir autant d’usagers en attente pour des soins dans les hôpitaux.

L’efficacité [...] c’est moins d’attente aux urgences ou pour une chirurgie , avait-il lancé.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une première entente en mai dernier

Le gouvernement et la FMSQ ont d’ailleurs signé en mai dernier une première entente visant à ramener à 2500, d'ici la fin de 2024, le nombre de patients qui attendent une intervention chirurgicale depuis plus d'un an. On en compte près de 14 000, selon les dernières données.

De telles cibles ne figurent pas dans la nouvelle entente avec la FMSQ .

Pour le porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin, on jugera l’entente sur ses résultats, parce que jusqu’à présent, que ce soit pour les listes d’attente aux consultations, aux chirurgies ou aux temps d’attente aux urgences, M. Dubé a beau annoncer plan par-dessus plan, le résultat, c’est échec par-dessus échec .

L’étude détaillée du projet de loi 15 reprendra la semaine prochaine, dans l’espoir d’une adoption d’ici la fin des travaux parlementaires, en décembre prochain. Environ la moitié des articles de la pièce législative ont été adoptés à ce jour.