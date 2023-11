Le Nouveau-Brunswick renomme plusieurs lieux aux noms racistes

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonce qu'une montagne, une communauté et une zone naturelle protégée ne porteront plus à compter de janvier prochain un toponyme jugé péjoratif pour désigner une femme autochtone.

Le gouvernement a annoncé jeudi que la montagne du Restigouche sera connue l'an prochain sous le nom de montagne Meto'mqwijuig, son nom autochtone d'origine, qui figure dans les documents historiques.

De même, le territoire environnant s'appellera zone naturelle protégée de la montagne Meto'mqwijuig. La communauté sera quant à elle connue sous le nom d'Evergreen, toponyme choisi par les résidants lors d'un vote.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait amorcé en mai dernier un processus de consultation de 28 jours sur des propositions visant à renommer la montagne, la communauté et la zone naturelle protégée.

Six autres sites doivent encore être renommés

Le gouvernement indique par ailleurs que le processus se poursuit pour renommer six autres sites qui portent ce nom raciste au Nouveau-Brunswick et qui relèvent de la province.

Ces changements répondent aux pressions de dirigeants autochtones, mais aussi de la commissaire provinciale au racisme systémique, qui soulignait dans son rapport que le Nouveau-Brunswick comptait plus de sites nommés avec ce terme péjoratif que toute autre province ou tout autre territoire au Canada.