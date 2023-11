Le gouvernement provincial soutiendra 25 projets bioalimentaires dans plusieurs municipalités au nord du 49e parallèle. Une enveloppe de 3,1 millions de dollars sera partagée parmi plus d’une vingtaine d’entreprises et organismes.

À l’occasion d’une tournée dans le Nord québécois, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne, a annoncé jeudi après-midi cet investissement en compagnie du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, André Lamontagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Au total, 22 entreprises se partageront l'enveloppe pour développer 25 projets, dont 20 seront déployés sur la Côte-Nord.

Alors que nous visons un accroissement de notre autonomie alimentaire, je souhaite offrir des leviers pour encourager et soutenir une agriculture nordique durable. Les aides annoncées aujourd’hui permettront de le faire , estime M. Lamontagne, qui souhaite le plus grand des succès à ces 25 entreprises et organismes.

Ce financement est annoncé grâce à un partenariat entre le MAPAQ et la Société du Plan Nord (SPN), dans le cadre du Plan d’action nordique 2020-2023.

La mission de la Société du Plan Nord prend tout son sens lorsque des projets comme ceux-ci se concrétisent. Développer des secteurs d’activité porteurs, comme le bioalimentaire, consolide notre économie , indique la ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, dans un communiqué.

Le MAPAQ a choisi ces projets parce qu’ils ont notamment participé à la diversification de l’économie de leur région et favorisé l’accès à des aliments sains dans le nord de la province.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, souligne dans un communiqué que les projets sélectionnés auront des retombées positives sur l’ensemble de la région.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Pour la circonscription de Duplessis uniquement, on parle d’investissements se chiffrant à 536 378 dollars. Il est essentiel de soutenir des initiatives innovantes qui mobilisent les communautés et créent de la richesse, et c’est ce que nous faisons , indique l'élue caquiste.

Yves Montigny a, quant à lui, souligné la vision et le sens de l’innovation des entreprises et organismes qui obtiendront une subvention de la part du gouvernement.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie