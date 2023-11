La Saskatchewan a connu la plus importante croissance économique au Canada en 2022

La Saskatchewan est la province qui a connu la plus grande croissance de son produit intérieur brut (PIB) au Canada en 2022.

La province a affiché une hausse de 6 % entre 2021 et 2022, ce qui la place en tête des provinces et territoires du pays, alors que la croissance moyenne du Canada s’est établie à 3,8 %.

Le gouvernement saskatchewanais attribue 45,6 % de cette hausse au secteur de l’agriculture. Selon Statistique Canada, il y a eu une augmentation des stocks agricoles en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta.

Cela s’explique entre autres par une amélioration des conditions de production des cultures agricoles dans les prairies en 2022 après une période de sécheresse en 2021.

L’industrie minière, pétrolière et gazière ainsi que l'hôtellerie, la restauration, la construction et l’industrie manufacturière sont aussi des facteurs clés de la croissance économique de Saskatchewan.

L’économiste principal chez Desjardins, Marc Desormeaux, explique que cette croissance du PIB contribue à la richesse cumulative de la province.

Ça pourrait stimuler et améliorer la qualité de vie, parce qu’il y a plus de richesse , plus de croissance économique dans cette province qu’ailleurs au pays , souligne Marc Desormeaux.

Pour le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, son gouvernement va continuer de soutenir le développement de la province pour construire et protéger les communautés, une intention qui s’aligne avec les priorités énoncées lors du discours du trône en octobre.

L’économie de la Saskatchewan grandit. Notre PIB est le plus élevé au pays, mais il a presque doublé par rapport à celui de nombreuses autres provinces , se réjouit Jeremy Harrison.

Outre la Saskatchewan, les provinces ayant affiché les plus fortes augmentations annuelles de leur PIB sont l’Alberta (+5 %), l’Ontario (+3,9 %).

L’économie et l’emploi en croissance

Le gouvernement de la Saskatchewan soutient que d’autres indicateurs économiques témoignent de l’économie forte de la province.

La semaine dernière, l’Enquête sur la population active de Statistique Canada montrait que la Saskatchewan avait le taux de chômage le plus faible au Canada avec 19 300 nouveaux emplois créés par rapport à octobre 2022.

En août 2023, le taux de postes vacants était de 4,9 % selon l’agence fédérale. Il s’agit du taux le plus élevé de tous les provinces et territoires et aussi le plus élevé que la moyenne nationale, établie à 4 % en août 2023.

Là-dessus, Marc Desormeaux soutient qu’en raison des vacances, le marché du travail de la Saskatchewan est moins vulnérable, alors qu’un ralentissement économique se profile à l'horizon.