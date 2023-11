La Saskatchewan dépose un projet de loi pour supprimer la taxe carbone sur le gaz naturel

Le gouvernement de la Saskatchewan a présenté jeudi un projet de loi visant à permettre à la province de cesser de percevoir la taxe carbone fédérale sur les factures de gaz naturel, à partir du 1er janvier 2024.

Le projet de loi présenté jeudi à l'Assemblée législative de la Saskatchewan désignerait SaskEnergy comme le seul distributeur de gaz naturel dans la province.

Le gouvernement du Parti saskatchewanais considère que l'initiative permettra aux familles de la province d'économiser environ 400 $ l'année prochaine.

Nous sommes toujours convaincus que le gouvernement fédéral devrait supprimer la taxe carbone pour tout le monde , affirme le ministre responsable de SaskEnergy, Dustin Duncan, dans un communiqué publié jeudi.

Cette loi donnera à notre gouvernement, et à moi en tant que ministre, l'autorité et la responsabilité des décisions concernant la collecte et le versement de la taxe fédérale sur le carbone sur les factures de SaskEnergy , précise-t-il.

Selon le gouvernement saskatchewanais, le projet de loi offre également une protection juridique aux employés de sa société d'État SaskEnergy .

Le gouvernement affirme que si elle est adoptée, la loi protégera la société d'État, tous ses administrateurs, dirigeants, employés et autres associés, actuels et anciens , des conséquences juridiques liées au non-versement de la taxe, qui peuvent inclure des amendes ou de l'incarcération.

À la fin du mois d’octobre, dans une vidéo publiée sur la plateforme X, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a annoncé que SaskEnergy mettrait fin à la perception et à l'acheminement des fonds liés à la taxe fédérale en réponse à la décision d'Ottawa de suspendre la taxe sur le mazout.

Il estime que cette mesure bénéficie principalement aux résidents des provinces de l'Atlantique, où le mazout constitue la principale source de chauffage domestique.

Dustin Duncan rapporte que la vice-première ministre de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a discuté de ce sujet avec son homologue fédérale, Chrystia Freeland. À ce stade, tout porte à croire qu'il n'y aura pas d'autres exemptions, mais nous espérons que cela changera , note-t-il.

Le gouvernement fédéral n'avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de publier cet article.

Avec les informations de La Presse canadienne