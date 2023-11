Le député de Lévis et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville convient que le moment de l'annonce de son gouvernement d'une subvention jusqu'à 7 millions de dollars pour la présentation de deux matchs préparatoires des Kings de Los Angeles, à Québec, « n'était pas idéal ».

Or, il persiste et signe : financer l'initiative est la chose à faire pour espérer le retour d'une équipe de la LNH à Québec.

J'entends les critiques puis je les comprends. Je suis d'accord avec vous que le timing n'est pas idéal , a lancé Bernard Drainville à la sortie d'une annonce à l'Université Laval jeudi.

Depuis mardi, son gouvernement est la cible de plusieurs critiques pour avoir financé la présence des Kings de Los Angeles.

L'équipe américaine disputera deux matchs et une partie de son camp d'entrainement au Centre Vidéotron, l'an prochain. Pour cela, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 5 à 7 millions de dollars à Gestev, une filière de Québecor, pour pouvoir éponger le déficit anticipé de l'événement.

Pour Bernard Drainville, son gouvernement, qui souhaite un retour d'une équipe nationale à Québec, a fait le bon choix. Je ne vais pas me défiler. Je fais partie d'un gouvernement qui a pris cette décision-là [...] On voulait envoyer un signal à la LNH , avance Bernard Drainville, soulignant au passage la disponibilité du Centre Vidéotron pour des événements d'envergure.

Il ajoute que l'espoir d'un retour des Nordiques reste bien vivant au gouvernement, malgré les critiques. Je sais qu'il y a de nos citoyens pour qui ce n'est pas important et je respecte ça. Il y a de nos concitoyens qui aiment le hockey, mais qui jugent que ce n'est pas le moment , tempère toutefois le ministre.

Le ministre y est allé d'une comparaison avec les Canadiens de Montréal pour démontrer l'importance d'un retour des Nordiques pour son gouvernement.

Imaginez si Montréal avait perdu les Canadiens. C'est ça qui nous est arrivé ici à Québec. On a perdu notre club, et on aimerait ça, franchement, le retrouver un jour. Ça passe par des décisions comme celle-là qui ne font pas l'unanimité, mais qui envoie un signal très clair que pour nous, c'est important le hockey.