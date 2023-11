L’avenue Cartier s’illumine avec 34 nouveaux abat-jour

Levez les yeux lors de votre prochaine balade sur l’avenue Cartier : vous découvrirez 34 nouveaux abat-jour, une création du collectif Demers-Mesnard. Les Cueilleurs de lueurs est la neuvième mouture du projet Lumière sur l’art, une initiative du Musée national des beaux-arts du Québec et de la Société de développement commercial de Montcalm-Quartier des arts.

Ce sont 34 univers fantastiques, illustrant d’étranges créatures mi-terrestres, mi-marines, qui égayeront le paysage urbain du quartier. Ils remplacent ceux de l'artiste brésilienne Débora Flor.

Notre source d’inspiration, ce sont les dioramas qu’on retrouve dans les musées d’histoire naturelle où on aime beaucoup aller, Isabelle et moi, quand on voyage pour nos projets d’art public , explique Fanny Mesnard, une des artistes du Collectif Demers-Mesnard. Donc ça nous servait aussi bien d'inspiration pour le côté coloré, l’environnement, que pour la thématique des œuvres du projet.

Ouvrir en mode plein écran Les deux artistes multidisciplinaires, Isabelle Demers et Fanny Mesnard, présente leurs œuvres sur les abat-jour des lampadaires de l'avenue Cartier. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le duo d’artistes multidisciplinaires s’inspire régulièrement de la nature pour créer. On a toujours en tête de mettre de l’avant des milieux naturels qui sont en danger ou qui devraient être protégés, on aime avoir cet espace public là pour sensibiliser les gens à cette cause qui nous touche , ajoute Isabelle Demers, artiste du Collectif Demers-Mesnard.

Les œuvres qui ornent les abat-jour ont été réalisées par le collage de dessins numériques, de pyrogravures, de gravures et de photographies.

Ouvrir en mode plein écran Les nouveaux abat-jour de l'avenue Cartier. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Des élèves du secondaire à contribution

Le collectif Demers-Mesnard a sollicité l’imagination d'une quinzaine d’élèves volontaires de l’école secondaire Joseph-François-Perreault pour créer des motifs inspirés. On a voulu leur faire vivre une expérience particulière, avec des activités qu’ils ne pouvaient pas vivre à l’école, détaille Isabelle Demers. On voulait également les sensibiliser à la sensibilité de la nature.

Pour nous, c’était très enrichissant. On est allé chercher des dessins, des motifs qu’on a intégrés aux abat-jour. C’est l’fun pour eux de voir, au vernissage, les différents niveaux de lecture des œuvres et de rechercher leurs dessins.

Lors des quelques rencontres organisées avec les artistes, les élèves ont notamment participé à un atelier de dessins à l’Aquarium de Québec, afin de s’inspirer des images et des textures de la faune marine. Le projet recouvre toute une rue, et de retrouver des éléments qu’on a créés concrètement avec des artistes, que tout le monde les voit, c’est l’fun! témoigne Flavie Bérubé, une des élèves impliquées dans le projet.

Ouvrir en mode plein écran Les nouveaux abat-jour de l'avenue Cartier. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Les abat-jour Les Cueilleurs de lueur seront bien en vue pour les deux prochaines années sur l’avenue Cartier.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier