Le ministre Drainville n’écarte pas un prolongement du calendrier scolaire

Tout dépendra de la durée de la grève dans les écoles si les différentes grèves se concrétisent, mais le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville n’a pas écarté l’option de prolonger le calendrier scolaire si les élèves manquent trop de jours en classe.

La loi prescrit 180 jours en classe, de services éducatifs, et 20 jours de journées pédagogiques , fait savoir le ministre. Toutefois, il répète que cette possibilité de prolonger le calendrier scolaire dépendra beaucoup de la durée des grèves.

On va devoir évaluer cette question-là. […] On ne peut pas l’écarter.

Le ministre optimiste

Le ministre Drainville assure toutefois que même si [son gouvernement] s’approche dangereusement de l’échéance , il croit encore à un règlement. J'espère qu'on évitera les grèves et tout ce qui vient avec les grèves pour les parents.

Selon ses échanges avec sa collègue Sonia Lebel, les discussions qui se déroulent en ce moment [entre le gouvernement et la partie syndicale] sont très intenses et très intensives .

Le ministre demande au mouvement syndical de revenir avec une véritable contre-offre alors que 8 milliards de dollars sont sur la table .

Je continue de croire à un règlement négocié avant que les grèves ne se déclenchent , martèle-t-il.

Des efforts colossaux

Interrogée en marge d’un événement en Mauricie, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, dit faire des efforts colossaux à toutes les tables de négociation, que ce soit à l'éducation ou à la santé pour éviter une grève.

Je n'ai pas de boule de cristal, je peux simplement vous dire que je mets tous les efforts nécessaires pour le faire.

Je suis très soucieuse et très solidaire des parents qui vont avoir des impacts majeurs et c'est pas le souhait de personne ici , a-t-elle mentionné.

Mais il faut comprendre qu'on est dans une négociation extrêmement importante. Non seulement pour les employés de l'État qui ont besoin d'avoir de meilleures conditions de travail, mais aussi pour les citoyens. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. On doit trouver des solutions pour pouvoir réorganiser le travail.

Mercredi, la présidente de Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Mélanie Hubert affirmait être « assez loin d’une entente » avec le gouvernement. Ceci étant dit quand Mme Lebel dit qu’elle travaille fort pour que ça débouche aux tables, je pense qu’il y a une volonté sincère d’avancer , a plutôt déclaré Mme Hubert jeudi après-midi. Les rencontres se poursuivent d'ailleurs cette semaine.

Une grève « à moins d'un miracle »

Les chances d’en arriver à une entente d’ici mardi sont excessivement minces , a déclaré par courriel François Enault, premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public.

Si le gouvernement avait réellement voulu éviter la grève, il aurait réagi en conséquence aux tables. Nous avons annoncé notre prochaine séquence de grève le 6 novembre dernier. Depuis, il n’a rien fait pour l’éviter. Nous serons donc dans la rue les 21,22 et 23 novembre prochain, à moins d’un miracle , poursuit l'un des représentants du Front commun.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc